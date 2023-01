A- A+

Na posse de Raquel, presidente da Alepe defende relação institucional e republicana com nova gestão

A governadora eleita Raquel Lyra (PSB) e sua vice, Priscila Krause (Cidadania), tomaram posse na tarde deste domingo (1º), na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). As duas foram conduzidas ao plenário pelos líderes da oposição e do governo, entrando ao som de “Asa Branca”, música de Luiz Gonzaga.

Entre os convidados presentes, estavam João Lyra Neto e Gustavo Krause, pais de Raquel e Priscila, respectivamente. A mesa foi composta por Mendonça Filho, na condição de ex-governador; do presidente do TRE-PE, desembargador André Guimarães; e do presidente da Alepe, o deputado Eriberto Medeiros.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eriberto Medeiros (PSB), foi quem abriu a sessão solene. "A data de hoje entrará para a história. Afinal, está aqui a primeira governadora eleita do nosso Estado.Essas duas grande mulheres ja haviam desempenhado mandatos memoráveis na Alepe. Caminhando juntas elas também conquistaram em 2022 um feito até entao inédito no País, tornando-se a primeira chapa 100% feminina a ser eleita ao governo de um estado", frisou.

No discurso, Eriberto Medeiros também defendeu a aproximação institucional e republicana dos poderes, citando "valores de liberdade, justiça e democracia". "Com altivez, independência e harmonias, este parlamento estará sempre pronto para aprovar os projetos importantes para o estado", afirmou. Ele se despede da Casa em fevereiro porque se elegeu deputado federal. Em fevereiro, a Alepe escolherá uma nova mesa diretora.

"Nós lhe asseguramos que quem vier conduzir essa Casa na próxima legislatura manterá esse posicionamento, trabalhando ao seu lado para melhorar a vida da população pernambucana", concluiu.

