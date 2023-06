Na Sudene, Danilo Cabral vai se juntar ao BNB e ao Consórcio e traçar investimentos para o Nordeste

A- A+

A nomeação do ex-deputado federal e ex-candidato ao Governo do Estado nas últimas eleições Danilo Cabral (PSB) para a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste não vai apenas tirá-lo do ostracismo.

Será a primeira vez que dois pernambucanos estarão no comando de dois órgãos que se inter-relacionam: a Sudene e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), presidido pelo ex-governador Paulo Câmara, ex-PSB.

O BNB, no entanto, tem hoje muito mais robustez São 292 agências físicas e mais de 5,3 milhões de clientes ativos. Aos 70 anos, financia os grandes empreendimentos eólicos e solares da região, de R$ 200 milhões a R$ 300 milhões de investimento em cada.

Criada em 1959, a Sudene já não tem a mesma saúde. No orçamento de 2023, cabem à autarquia R$ 78 milhões. É ela que define os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), algo em torno de R$ 35 bilhões para este ano, destinados a 11 Estados (são 1.990 cidades). As maiores fatias estão com a Bahia (R$ 8,1 bilhões); Ceará (R$ 5 bilhões); e Pernambuco, com R$ 4,7 bilhões.

Servidores reclamam de salários cada vez mais defasados e estrutura deficitária. Além disso, a autarquia perdeu representatividade ao longo do tempo. Vai precisar de forte articulação política para se recompor.

O presidente Lula conta com o perfil jeitoso de Danilo Cabral para reacender a relevância da Sudene. Ainda sem data para tomar posse, mas já descobrindo os desafios que irá enfrentar, o ex-secretário de Educação, de Cidades e de Planejamento do Estado vai procurar os governadores da região - nove do Nordeste, mais o de Minas Gerais e o do Espírito Santo.

Deve começar pela Paraíba, governada por João Azevêdo, também do PSB. Não há proximidade entre os dois, mas Azevêdo hoje preside o Consórcio Nordeste, criado em 2019 para promover o desenvolvimento, a troca de experiências entre os nove Estados, e definir agendas políticas regionais.

Se seguir à risca o preceito do presidente Lula de que o desenvolvimento do Brasil começa pelo Nordeste, Danilo Cabral terá outra oportunidade de mostrar suas qualidades como gestor, ressaltadas tanto pelos petistas - que abriram mão da vaga em Pernambuco para deixá-lo mais perto do novo grupo político que se articula - quanto por integrantes do PSB que o ignoraram após um pleito no qual conquistou o quarto lugar. Vai sair muito mais forte do que entrou.

Violência no ambiente escolar

A Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Waldemar Borges (PSB), em parceria com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da União Nacional dos Legislativos Estaduais (Unale), realiza, no dia 15, às 9h, no Auditório Sérgio Guerra, na Assembleia, o Encontro Nacional sobre Violência no Ambiente Escolar: um problema a ser enfrentado. As inscrições para participar do evento podem ser feitas no endereço eletrônico https://forms.gle/Vwvxcm8DP9kvSTtV9

FESTA A solenidade de posse de Eduardo Porto e Rodrigo Novaes, novos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, acontece segunda-feira (12/6). Às 10h, na Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), na Ilha Joana Bezerra, área central do Recife.

SALÁRIO Na última quarta-feira (7/6) a Comissão de Administração da Assembleia aprovou o projeto do Executivo para pagar o piso aos professores que ainda não recebem. Na próxima semana será a vez das Comissões de Finanças e Educação. Nesta, o debate esquenta porque estará em discussão o mérito da proposta.

TRÊS PILARES Petistas seguem eufóricos mesmo depois que Lula se despediu do Estado. Para a senadora Teresa Leitão, foi uma das melhores agendas do presidente em Pernambuco: emprego em Goiana; saúde no Recife e educação em Paulista.

