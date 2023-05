Não basta ouvir as propostas. Será preciso agir para que o PPA funcione

A- A+

Se a diferença do Plano Plurianual (PPA) Participativo, anunciado ontem no Centro de Convenções, em Pernambuco, é ouvir o povo, os Governos Federal e Estadual se preparem para acolher as propostas e responder com ações. As cobranças vão chegar. E elas já foram anunciadas ontem pelos líderes de movimentos sociais.

A presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetape), Cícera Nunes, defendeu ações que atinjam o povo do campo e o povo da cidade.

"Queremos que as ações vão para o orçamento, e que esse orçamento chegue através das políticas públicas. Queremos que chegue ao povo os direitos garantidos na Constituição: saúde pública, educação, assistência técnica rural para a alimentação chegar à mesa da população", enfatizou, instigando a população a participar das escolhas.

"Entrem na plataforma. Vamos escolher as prioridades para a juventude, a terceira idade, as crianças, o meio ambiente. É para isso que serve nosso voto".

A representante da Central dos Movimentos Populares, Valdelene Lima, apontou que o maior desafio é transformar políticas de governo em política de Estado.

"Nós temos pressa. porque o Brasil andou para trás nos últimos seis anos. Agora temos que rodar na velocidade do pensamento, na velocidade do vento". E lançou à governadora Raquel Lyra (PSDB) um desafio: transformar equipamentos públicos em creche, a começar por um habitacional em Jaboatão dos Guararapes.

O último a falar foi Jaime Amorim, líder do Movimento dos Sem-terra. Defendeu que o PPA comece pela reestruturação do Governo. "Vamos destruir os fascistas nas ruas, nas redes, nas urnas, onde eles estiverem."

Até 10 de julho a população pode acessar o link gov.br/brasilparticipativo para apresentar três propostas e votar em outras três. A prioridade será para as que conseguirem mais adesão.Elas serão encaminhadas ao Congresso Nacional até 31 de agosto para votação ainda este ano.

A governadora, que prometeu fazer o PPA também em Pernambuco, aceitou o desafio de Valdelene.

Pernambuco terá uma Rota dos Vinhos

A Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa aprovou projeto do deputado Antonio Coelho (União Brasil) que cria a “Rota dos Vinhos” em Pernambuco. O roteiro pretende estimular o empreendedorismo econômico e sustentável, incentivar o turismo e a geração de renda nas cidades de: Petrolina, Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista, no Sertão, e Garanhuns, no Agreste.

VOO A ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, avisou, em discurso no Centro de Convenções, que nos próximos dias o presidente Lula deve anunciar passagens de avião mais baratas para idosos e idosas.

COMANDO Com a ida do prefeito João Campos a Washington, para assinar com o BID dois contratos no valor de R$ 2 bilhões, Isabella de Roldão assume a Prefeitura do Recife até a próxima quinta-feira (18).

NOVO GESTOR Desde a última segunda-feira, a TV Pernambuco está sendo dirigida pelo secretário-executivo da Casa Civil, Rubens Júnior. A primeira grande missão foi ontem: transmitir ao vivo o lançamento do Plano Plurianual Participativo

