“Não é hora de bater boca, isso não ajuda Pernambuco”, diz Anderson Ferreira

O presidente do PL em Pernambuco, Anderson Ferreira, fez uma declaração ontem (28) em que disse que o resultado das eleições apontou para uma inequívoca decisão dos pernambucanos de mudar, mas muito mais que isso: de resgatar o orgulho ferido e, quem sabe, ver Pernambuco unido novamente em tudo o que é importante.

Anderson disse que quem sai deve ajudar ao máximo o sucessor para que se tenha uma transição objetiva. “E quem entra tem que entender que é o portador da esperança, e apresentar , com clareza, suas prioridades. Assistir hoje a um debate menor não ajuda. Todos nós que disputamos a eleição sabíamos da situação do estado, portanto se houver questionamentos cabíveis, que sejam feitos da forma adequada e no fórum adequado, buscando as responsabilidades de cada um. Sem dúvidas, e até pela herança que está sendo deixada pelo PSB e por Paulo Câmara, esse é um governo no qual os Pernambucanos tem muita expectativa”, afirmou.

Ainda segundo Anderson, o importante é unir a todos em torno de um projeto. “É preciso entender que unir não é apenas ouvir, e sim compartilhar a responsabilidade do trabalho que precisa ser feito, convocando, dialogando e aproximando todos”, ressaltou.

“Como pernambucano e presidente do PL, reitero que não só eu, mas o meu partido vamos ajudar Pernambuco”, concluiu Anderson.

