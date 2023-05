A- A+

No comando do BNB, Paulo defende desenvolvimento do Nordeste Presidente do BNB reafirmou compromisso com a ampliação do acesso ao crédito

No comando do maior banco de desenvolvimento regional da América Latina, o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, se consolida como uma referência do setor político e empresarial do Estado. Foi o que ficou evidente em uma homenagem promovida, ontem, em um restaurante em Boa Viagem, que reuniu lideranças políticas e empresariais do Estado. O diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, também compareceu ao evento representando o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro.

Do grande ao pequeno

Na ocasião, Paulo Câmara reafirmou o compromisso em ajudar no desenvolvimento da Região por meio da ampliação do acesso ao crédito, gerando emprego e renda e combatendo a informalidade, tornando o Banco do Nordeste uma referência para investidores de todos os perfis, em especial, para aqueles que possuem maior dificuldade em acessar linhas de financiamento.

“Todo dia agora eu acordo pensando no Nordeste, pensando nos estados do Nordeste, pensando também no norte de Minas, no norte do Espírito Santo, pensando principalmente que a gente tem que ajudar o Brasil e o ajudar o presidente Lula. (...) Nossa missão é ajudar o Nordeste a se desenvolver, a gerar emprego, a gerar renda e a gerar oportunidades pra que tanta gente possa realizar sonhos, empreender, sair da informalidade”, disse.

Segundo o presidente, hoje, 70% dos empreendimentos onde a instituição atua têm, de alguma forma, a participação do BNB.

Operações

Paulo Câmara afirmou que o BNB deve fechar o ano de 2023 com aproximadamente 50 bilhões em operações. “O Banco tem este ano previsto 38 bilhões de reais do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste e em torno de 10 bilhões das outras fontes”, explicou. Ele destacou ainda que o montante será “importante para destravar vários empreendimentos que estão em andamento na nossa região”.

Combate à desigualdade

Paulo enfatizou as desigualdades ainda presentes na Região e a necessidade de combatê-las. “Nós não podemos nos conformar de morar numa região que tem 28% da população brasileira e ter menos de 14% do PIB (Produto Interno Bruto)”, ponderou, enfatizando que o Nordeste é uma prioridade para o Governo Lula.

Saudação

O senador Humberto Costa (PT) abriu o evento com um discurso, enfatizando o comprometimento do gestor.

"Uma pessoa correta, defensora do bom debate. Uma pessoa que sempre tratou a divergência no campo da política (...) Gestor comprometido, leal, que fez o Estado avançar muito", declarou Costa, seguido da senadora Teresa Leitão (PT), que disse que Paulo tem “a capacidade política de agregar”.

O empresário Paulo Drummond fez uma saudação em nome da iniciativa privada ao presidente do BNB. Também estiveram presentes o presidente da Associação Avícola de Pernambuco (Avipe); Giuliano Malta; o diretor presidente da Masterboi, Nelson Bezerra; o presidente executivo da Moura, Paulo Sales; o presidente da Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco (FAEPE), Pio Guerra; o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico estadual, Bruno Schwambach, entre outros.Políticos de diversos partidos também marcaram presença, como os presidentes estaduais do PT, Doriel Barros, e do PSB, Sileno Guedes, além de diversos deputados estaduais. Da Câmara Federal estiveram presentes os deputados Luciano Bivar (UB), Silvio Costa Filho (Republicanos), Carlos Veras (PT), Pedro Campos (PSB), entre outros.

O presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (PSDB), também prestigiou o ato e fez elogios a Paulo Câmara. Um dos organizadores do evento foi o ex-presidente da Copergás, André Campos. “Esse encontro é uma homenagem para demonstrar a importância de ter um pernambucano no BNB, especialmente com o perfil de Paulo”, disse Campos.

