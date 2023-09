No Fórum Nordeste, Eriberto Medeiros (PSB) destaca a criação da Frente Parlamentar Mista do Etanol

A- A+

O deputado federal Eriberto Medeiros (PSB) esteve presente no Fórum Nordeste 2023, evento promovido pelo Grupo EQM, nesta segunda (4), no Bairro do Recife. O parlamentar ressaltou importância do Fórum Nordeste na discussão sobre descarbonização e lembrou da recente criação da Frente Parlamentar Mista do Etanol. Formada por 203 parlamentares (192 deputados federais e onze senadores), a nova Frente substitui a Frente Parlamentar em Defesa do Setor Sucroenergético, criada em 2019, na legislatura anterior e no âmbito só da Câmara.



"Em Brasília tivemos recentemente o lançamento da Frente Parlamentar onde nós nos fizemos presentes. E em um grande evento como esse teremos certamente muitos avanços porque a presença já dá a demonstração do número de representatividade que aqui tem. É de suma importância esse evento que vem aprofundar esse tema, onde devemos todos dar as mãos e nos dedicar para que possamos ter cada vez mais avanços", destacou Eriberto.



O colegiado, criado no início deste mês, em Brasília, é presidido pelo deputado federal Zé Vitor (PL-MG). São duas vice-presidências: uma do Senado e a outra da Câmara. A primeira é ocupada pelo senador Fernando Farias (MDB-AL); a segunda, pelo deputado federal Sílvio Costa Filho (Republicanos-PE).

Veja também

CULTURA Papa afirma que seu comentário sobre 'a grande Rússia' se referia à cultura