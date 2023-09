A- A+

No Ouvir para Mudar, no Recife, Raquel faz anúncios e acenos ao Governo Federal Governadora anuncia investimentos no HR, no Recife, e no bairro de Jardim Monte Verde, em Jaboatão

No encerramento das plenárias do Programa Ouvir Para Mudar, no Recife, mas sem a presença do prefeito João Campos (PSB), a governadora Raquel Lyra (PSDB) fez anúncios e gestos para o presidente Lula (PT) e para a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).



Raquel estava cercada por deputados estaduais da sua base, incluindo o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto (PSDB), os deputados federais Túlio Gadêlha (Rede) e o socialista Guilherme Uchôa, e por vários prefeitos da RMR. O prefeito do Recife estava representado pelo seu secretário de Governo, Aldemar Santos.

A governadora divulgou a autorização para a licitação da reforma dos 4º, 5º, 6º e 8º andares do Hospital da Restauração, no bairro das Graças, no Recife. “A gente começa a fazer um trabalho muito forte de readequação do maior hospital de emergência do norte-nordeste brasileiro”, disse ela, que ressaltou que o 7º andar está em andamento.



Raquel também anunciou o investimento de mais de R$ 60 milhões para tratar a situação de morros e encostas do bairro de Jardim Monte Verde, no município de Jaboatão dos Guararapes, no limite com o Recife.



“Buscando fazer o complemento do trabalho de diagnóstico que a Defesa Civil do Estado, junto com as prefeituras de Pernambuco, fizeram e permitir que a gente possa colocar agora já recursos e iniciar as obras em breve para impedir que novas fatalidades, infelizmente, como a que aconteceu no ano passado, possam se repetir”, pontuou a governadora.

