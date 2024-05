A- A+

No Recife, Alexandre Padilha defende parceria entre PT e PSB Ministro das Relações Institucionais visitou obras do Hospital da Criança com prefeito João Campos

De passagem pelo Recife, nesta quinta-feira (2/5), o ministro das Relações Institucionais do Governo Lula (PT), Alexandre Padilha, defendeu a parceria entre o PT e o PSB. Ele disse estar na torcida para que o prefeito da capital pernambucana, João Campos (PSB), entregue a vaga de vice na chapa comandada por ele à legenda, embora reconhecendo que João é o líder do processo.

O ministro esteve com o prefeito visitando as obras do Hospital da Criança, que será localizado na Avenida Recife, no bairro do Caçote, na Zona Oeste da cidade e contará com investimentos do Governo Federal. A construção teve início em janeiro deste ano e a previsão de entrega é dezembro.

"Nós temos tudo para caminhar juntos o tempo todo. O presidente Lula tem um carinho muito especial pelo João Campos e o que ele significa como prefeito, hoje, pelas realizações dele na prefeitura, aquilo que ele significa como liderança política. Ele tem tudo para reproduzir essa aliança de sucesso que salvou a democracia no Brasil e botou o País no rumo certo, com Lula e Alckmin de vice", afirmou Padilha.

O ministro, no entanto, ressaltou que João é quem deve estar à frente da discussão. "Quem lidera esse debate é o próprio prefeito e confiamos na capacidade dele. A minha expectativa pessoal, de quem conviveu com Eduardo Campos, no melhor momento político do campo progressista, com a aliança e PT e PSB e os partidos da Frente Popular, é de que isso se fortaleça nas eleições deste ano", comentou.

