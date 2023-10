A- A+

No Recife, Fabrício Marques abriu o Fórum Nacional dos Secretários de Planejamento Em seu discurso, o auxiliar do Governo do Estado mencionou listou os principais desafios ao Brasil e à pasta de Planejamento

O secretário de Planejamento de Pernambuco e presidente do Conselho Nacional de Secretaria de Estado do Planejamento (Consenplan), Fabrício Marques, abriu a 87ª edição do Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento. Em seu discurso, o auxiliar do Governo do Estado mencionou a sociedade pós pandemia, a desigualdade regional e a crise financeira dos Estados e municípios como desafios ao Brasil e à pasta de Planejamento. O evento foi realizado no Hotel Marante Executive, em Boa Viagem.

O secretário de Monitoramento do Ministério do Planejamento e Orçamento, Sérgio Pinheiro, foi o primeiro painelista, abordando a importância de selecionar políticas públicas visando a melhoria dos gastos públicos. Para o secretário, não se trata de "corte por corte", mas "revisar para priorizar". Já a segunda painelista, a diretora de Programa das áreas Econômicas e Especiais da secretaria Nacional de Planejamento do MPO, Virgínia de Ângelis, expôs a relevância do planejamento a longo prazo e utilizou o Plano Plurianual (PPA) do governo federal como referência.

