No Recife, Gleisi Hoffmann reforça o "protagonismo" do PT e fala sobre "alianças circunstanciais"

A presidente Nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa pernambucana nesta sexta-feira (22), no Hotel Jangadeiro, que está localizado no bairro de Boa Viagem, zona Sul do Recife.

A líder petista respondeu perguntas sobre suas críticas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), frisou que "as alianças circunstâncias são compreendidas", e deu o recado que o PT merece protagonismo.

O deputado Doriel Barros, que compunha a mesa junto Hoffmann, aproveitou para "pré-lançar" a candidatura do senador Humberto Costa ao governo de Pernambuco, em 2026. Ao fim da entrevista, no entanto, o parlamentar disse ser "cedo" para bater o martelo sobre o assunto.

