Novato no PSB, Alckmin diz que "se espelhou" nas escolas de Eduardo Campos Vice-presidente participou de encontro do partido em Pernambuco.

Com várias reverências aos ex-governadores de Pernambuco, Miguel Arraes e seu neto, Eduardo Campos, o Seminário Pernambuco, do Partido Socialista Brasileiro, encheu o auditório do Hotel Canariu's, em Gravatá, de apoiadores.

No evento, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), novato na legenda - como se intitulou - e convidado de honra, elogiou a história do partido e trouxe as memórias das maiores figuras da legenda em Pernambuco. "Quero dizer da importância do partido, sua história, história pela democracia. Não é discurso", declarou. O ex-tucano frisou que quando foi governador de São Paulo na mesma época em que Eduardo Campos foi de Pernambuco, "se espelhou" nas escolas integrais do neto de Arraes.

O vice-presidente fez menção ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado ontem no Rio de Janeiro, e relembrou a PEC da transição."O orçamento do Ministério das Cidades, Minha Casa Minha Vida tinha 80 milhões, ou seja, não ia ter casa pra ninguém. Passou a ter mais de 10 bilhões de reais", caso o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse reeleito, explicou.

Alckmin também aproveitou a oportunidade para elogiar o prefeito do Recife, João Campos (PSB), a quem chamou de "um dos melhores prefeitos do Brasil". Os dois chegaram juntos ao evento da sigla socialista.

