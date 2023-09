Novo PAC direciona investimento para proteção de encostas em Pernambuco, anuncia Rui Costa

A- A+

Em seu discurso durante o lançamento do Novo PAC, no Recife, nesta segunda-feira (11), o Ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que a iniciativa visa "fortalecer o pacto federativo entre o Governo Federal, estados e municípios".



Para formular o PAC, o ministro disse que o Governo dialogou com todos os governadores do País por meio de diversas reuniões.



Uma das medidas que está incluída no PAC é a proteção de encostas, para preparar as cidades para as fortes chuvas, com o intuito de minimizar os danos e zerar os casos de mortes.



Será aberto um edital para os estados e municípios inscreverem projetos para proteger as encostas.



Ele reforçou as seleções para estados e municípios no valor de R$ 136 bilhões, com a 1ª etapa em setembro deste ano nos eixos de Cidades, Saúde, Educação, Cultura e Esportes.



O ministro também citou a ferrovia Transnordestina, inclusa no Novo PAC, e ressaltou que o investimento será de R$ 800 milhões.

Além disso, destacou que obras que hoje não estão inclusas no Novo PAC, podem ser incluídas futuramente.



Metrô do Recife

Um estudo vem sendo executado pelo Governo Federal para fazer um diagnóstico técnico de como garantir um transporte de qualidade para moradores do Recife e da Região Metropolitana. O estudo também está incluso no Novo PAC.



Em um período de um ano e com o estudo em mãos, o Governo irá executar a modelagem que melhor atende à população.

