Novo PAC representa caminho para o desenvolvimento de Pernambuco, afirma Raquel Lyra

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), participou do lançamento do Novo PAC, nesta segunda-feira (11), no Recife, e vê os recursos como um novo caminho para o desenvolvimento do Estado. Na ocasião, ela elogiou a iniciativa do Governo Federal de trazer investimentos para os pernambucanos.

“A gente conseguiu construir um relacionamento com o Governo Federal que permite que a gente tenha reuniões semanais de ponto de controle, para que as obras, que hoje estão anunciadas, possam, de fato, ser a realidade do nosso Estado”, disse.

Durante seu discurso, a chefe do executivo estadual falou sobre o combate à desigualdade e destacou que o Governo do Estado tem buscado parcerias.

“A gente só combate a desigualdade com investimento, e a gente não tem uma capacidade de investimento muito alta. Agora, a gente está buscando empréstimos, mas a parceria com o Governo Federal é fundamental”, explicou a governadora.

Raquel Lyra também relembrou a fala do dia 7 de setembro sobre a Independência do Brasil. Segundo ela, este é um marco que ainda está incompleto na história do país.



“A gente não tem independência de verdade. Enquanto a gente ainda tiver população com fome, sem água, sem habitação, com incapacidade de buscar emprego, trabalho, a gente ainda tem muito o que fazer pelo nosso Brasil, especialmente pelo meu estado de Pernambuco”, complementou.

