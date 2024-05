A- A+

Novo PAC terá 278 obras e equipamentos para melhorar as condições das mães em Pernambuco Estado é a quinta unidade da federação com mais municípios contemplados

Uma das vertentes do Novo PAC do Governo Federal tem impacto direto no cotidiano de mães e de responsáveis pelo cuidado com crianças e adolescentes. O PAC Seleções garante um investimento de mais de R$ 15,7 bilhões em 3,6 mil obras e equipamentos em todos os estados. São empreendimentos diretamente conectados com a qualidade de vida proporcionada por serviços de saúde, educação, esporte e lazer.

Pernambuco é a quinta unidade da federação com mais municípios contemplados. São 152 cidades atendidas. Estão previstas 95 creches, 45 escolas em tempo integral, 112 ônibus escolares, um centro de parto normal e 25 espaços comunitários de lazer com parquinhos. Um total de 278 obras e equipamentos.

Dos 2,4 mil municípios contemplados, 48 têm pelo menos quatro ou mais empreendimentos. Sete deles estão em Pernambuco, sendo que três integram a região Metropolitana do Recife. Cabo de Santo Agostinho, Igarassu e Moreno, que juntos somam quase 374 mil habitantes, serão contemplados com uma creche, uma escola em tempo integral, um espaço esportivo comunitário e um ônibus escolar, para cada cidade.

Escada, Timbaúba e Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, contam com mais de 240 mil habitantes e serão contemplados (cada um) com uma creche, uma escola em tempo integral, um espaço esportivo comunitário e um ônibus escolar. Mesma situação de Araripina, no Sertão do Araripe, distante 623 km de Recife (PE).

Nacional

Levando em conta o País como um todo, esse recorte do PAC Seleções soma 36 maternidades, 30 centros de parto normal, 1,1 mil creches e escolas de educação infantil, 685 escolas de tempo integral, 240 espaços comunitários com parquinho e 1.500 ônibus escolares. Investimentos que se conectam com as famílias do pré-natal ao fim do ensino fundamental e ajudam a aprimorar a capacidade de prestação de serviços em 2,4 mil municípios.

Regiões

O Nordeste é a região com maior número de ações previstas. São 1.905 obras e/ou equipamentos, entre 16 maternidades, 15 centros de parto normal, 564 creches, 352 escolas de tempo integral, 127 espaços de lazer com parquinho e 831 ônibus escolares. Lá, são 1.196 municípios contemplados. Na sequência aparecem as regiões Sudeste (649 empreendimentos em 460 municípios), Norte (470 em 287), Sul (349 em 288) e Centro-Oeste (296 em 212).

Contemplados

Além da Bahia, dez estados têm mais de 100 municípios contemplados no PAC Seleções: Minas Gerais, com 239 equipamentos ou ônibus escolares, Maranhão (161), Ceará (154), Pernambuco (152), Rio Grande do Sul (133), Pará (119), Piauí (117), São Paulo (111), Goiás (102) e Rio Grande do Norte (101).

Empreendimento

A Bahia também lidera entre os estados com maior número de empreendimentos previstos: 433. Na sequência aparecem Minas Gerais (310), Pernambuco (278), Ceará (269), Maranhão (250), Pará (205), Piauí (175), Rio Grande do Sul (159), São Paulo (151), Goiás (132) e Rio Grande do Norte (146).

Critérios

A seleção priorizou, entre outros critérios, locais com altos índices de mortalidade materna e de vulnerabilidade socioeconômica, além do déficit educacional. Atualmente, 57 mães morrem a cada 100 mil nascimentos no Brasil. No Norte, a média chega a 82. No Nordeste, 67. A meta nacional é reduzir para 30 mortes a cada 100 mil nascimentos até 2030.

Caminho

Todos os 1.500 municípios que pediram ganharão novos ônibus escolares. Com isso, o programa Caminho da Escola passará a atender 135 mil estudantes em todo o país, em especial na zona rural. Até então, a cobertura era de 45 mil alunos.

Parceria

O PAC Seleções foi integralmente construído em parceria com estados e municípios. Cada unidade federativa e cada cidade indicou ao Governo Federal as áreas prioritárias para investimento. De forma mais abrangente, o PAC Seleções destinará R$ 65,4 bilhões e 6.778 obras e empreendimentos, que também contemplam cultura, segurança hídrica, saneamento básico e preservação de patrimônio histórico.

Novo PAC

Em sua totalidade, o Novo PAC prevê investimentos de R$ 1,7 trilhão, entre recursos governamentais e privados, com R$ 1,4 trilhão previstos até 2026 e R$ 300 bilhões no período posterior. O programa divide os aportes em eixos, como transporte eficiente e sustentável, infraestrutura social inclusiva, cidades sustentáveis, inclusão digital, transição e segurança energética, indústria de defesa, educação, ciência e tecnologia, saúde e segurança hídrica.



Veja também

SAÚDE O que causa o chulé? (E conheça quatro dicas de como se livrar dele)