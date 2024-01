Novo procurador-geral do Ministério Público de Contas de PE visita a Folha de Pernambuco

A- A+

O novo procurador-geral do Ministério Público de Pernambuco (MPC-PE), Ricardo Alexandre de Almeida, assume o posto na próxima terça-feira (16), às 10h, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), centro do Recife.

Junto ao chefe de gabinete, Paulo Falcão, Almeida visitou as instalações da Folha de Pernambuco, na manhã desta sexta-feira (12), e conheceu as dependências do jornal, como a redação integrada, os estúdios da Rádio Folha 96,7 FM e o parque gráfico do jornal.

Eles foram recebidos pelo diretor operacional, José Américo; pela editora-chefe do jornal, Leusa Santos; pela gerente de mercado, Tânia Campos; e pela gerente administrativa, Ivone Palácio.

Para pôr em prática os projetos de gestão, ele terá um biênio (2024-2025) onde vai precisar simplificar, por exemplo, uma linguagem que ele chama de ‘jurisdiquês’ para que a população tenha o poder da informação e compreenda os conceitos dos termos usados pelo órgão fiscalizador.

Ricardo foi aclamado e nomeado pela governadora do Estado, Raquel Lyra, em novembro último. Ele ficará no posto do procurador Gustavo Massa, que assumiu o comando da casa, de 2022 a 2023.

TV MPC

Entre as novidades que o procurador-geral vai implementar no órgão está a TV MPC, que será um meio de comunicação que vai divulgar as ações do órgão fiscalizador. Ele prometeu que acompanhará de perto o desenvolvimento do projeto.

“Eu mesmo vou fazer vídeos para explicar para a sociedade o que foi decidido [pelo MPC]. Também poderá servir de fonte jornalística. É comum que as pessoas tenham dificuldade de interpetar o que foi decidido. Então, quando sair a decisão, eu vou explicar o significado de cada ponto. Eu sou professor e sei exatamente a dificuldade das pessoas que estão iniciando [a vida jurídica]. A gente vai mergulhar fundo nessa ideia”, destacou.

O novo procurador-geral do Ministério Público de Pernambuco (MPC-PE), Ricardo Alexandre de Almeida | Foto:Arthur Mota/Folha de Pernambuco

