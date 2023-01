Novos nomes do governo de Raquel Lyra foram anunciados, neste sábado (31)

A- A+

Neste sábado (31), foram anunciados mais integrantes do governo de Raquel Lyra. Além de nomes que irão compor o setor de Segurança Social, a lista conta com novidades nas área de economia e cultura.

Casa Militar: Coronel Hercílio da Fonseca Mamede

É bacharel em Ciências Jurídicas - Direito pela Unicap, com especialização em Ciências Criminais Militares pela Aeso. Foi subcomandante do Batalhão de Polícia de Choque e do Batalhão de Polícia Rodoviária. Também foi comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar, além de comandante do 11° Batalhão de Polícia Militar de Casa Forte, do Batalhão de Polícia de Guardas e diretor de Inativos e Pensionistas da PMPE.

Comando da Polícia Militar: Coronel Tibério César dos Santos

É bacharel em Administração de Empresas pela UPE, pós-graduado em Gestão da Qualidade em Serviço pela Fcap/UPE, MBA em Gestão Pública Governamental pela Uninter e pós-graduado em Gestão Estratégica de Pessoas pela Unicesumar. Já exerceu os cargos de comandante do 4º e 14º BPM, assistente do Comando Geral, diretor de Saúde da PM, diretor de Apoio Logístico, diretor-adjunto da Dinter I e II, e, atualmente, é diretor geral de Administração da Polícia Militar.

Chefe da Polícia Civil: Simone Aguiar

É graduada em Administração de Empresas (UPE) e em Direito (Aeso). Possui também pós-graduação em Ciências Criminais pela Facesf e cursou Investigação e Combate ao Crime Organizado na ANP (Academia Nacional de Polícia) e Uso de Inteligência nas Investigações no Crime Organizado, na International Law Enforcement Academy. É delegada da Polícia Civil desde 2008 e, desde 2010, atua na área de inteligência policial. Teve ainda passagens pela Corregedoria, Núcleo de Inteligência do DHPP e Diretoria de Inteligência da PCPE (Dintel), cargo que ocupa desde 2017. Ela é ainda instrutora do curso de Inteligência de Segurança Pública da SDS/PE.

Comando do Corpo de Bombeiros: Coronel Luciano Alves Bezerra da Fonsêca

Foi o primeiro oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco promovido ao posto de coronel BM, exercendo suas atividades no Sertão do estado. Ingressou no Corpo de Bombeiros em 1993 e, até o momento, exercia a função de diretor Integrado do Interior II, em Petrolina, e foi comandante do 4º Grupamento de Bombeiros, no mesmo município.

Desenvolvimento Econômico: Guilherme Cavalcanti

É formado em Administração pela Unicap, com especialização em finanças pela FGV. Obteve formação complementar em temas como governança corporativa no IBGC, finanças públicas pelo Banco Mundial, desenvolvimento urbano pelo Instituto Gehl Architects, e políticas para a primeira infância pela Universidade de Harvard.

Foi diretor-executivo do Movimento Atitude Pernambuco, cofundador e diretor-presidente da Agência Recife para Inovação e Estratégia – Aries CEO da Cesar e presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco.

Fundarpe: Renata Borba

É formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco, bacharel em Administração pela Universidade de Pernambuco (Fcap) e com MBA em Gestão da Qualidade das Construções pela Universidade de Salvador. Cursa, atualmente, a especialização em Conservação e Restauração do Patrimônio Cultural Edificado, na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj).

Foi gerente de Habitação do município do Cabo de Santo Agostinho e, em 2016, assumiu o cargo de superintendente do Iphan em Pernambuco, coordenando a execução de obras de restauração em diversos monumentos do estado, além de importantes ações na área do Patrimônio Imaterial.

Secretaria Executiva de Cultura: Léo Salazar

É produtor cultural, jornalista e contabilista. Tem especialização em Gestão de Negócios (Fcap/UPE) e mestrado em Hotelaria e Turismo (UFPE). É autor do livro “Música Ltda: o negócio da música para empreendedores" e do guia digital “Música tocando negócios”.

Foi secretário-executivo de Turismo e Economia Criativa da Prefeitura de Caruaru, vice-presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru, vice-presidente do Conselho de Política Cultural de Caruaru e presidente do Comitê Gestor do São João de Caruaru.

Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca: Aloisio Ferraz

Engenheiro agrônomo pela UFRPE, técnico em Planejamento Agrícola e Agroindustrial e analista em Gestão Pública e Privada, com atuação em estudos e projetos de desenvolvimento rural, empreendedorismo, administração, apoio a micro e pequenas empresas.

Foi diretor de Operações da Semempe, presidente da Emater/PE, secretário de Agricultura e Irrigação de Pernambuco, secretário de Recursos Hídricos de Pernambuco, presidente do IPA, diretor-técnico do Sebrae/PE e superintendente em exercício por várias oportunidades. Também integrou e presidiu conselhos de abrangência estadual e nacional, em diversas áreas como Meio Ambiente, Extensão Rural, Pesquisa Agropecuária, Abastecimento e Comércio Agrícola, entre outras.

Executiva de Ressocialização: Paulo Paes de Araújo

Formado em Administração, é policial penal desde 2002 e já atuou na Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria Executiva da Ressocialização (Seres). Em Canhotinho e em Pesqueira, no Agreste do estado, fez parte da Supervisão de Segurança no Centro de Ressocialização do Agreste (CRA) e no Presídio Desembargador Augusto Duque, respectivamente. Até o momento, ocupa o cargo de gestor na Penitenciária Juiz Plácido de Souza (PJPS), em Caruaru.

