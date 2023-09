"O Novo PAC é mais uma etapa da construção do País que queremos", diz ministra Luciana Santos

A- A+

Em seu discurso no evento de lançamento no Novo PAC em Pernambuco, que acontece no Recife, nesta segunda-feira (11), a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, destacou algumas das ações que receberão recursos.



Entre elas está a Transnordestina e a retomada das obras do Canal do Fragoso, em Olinda, que terá investimento de R$ 130 milhões na quinta e última fase de obras.

"O novo PAC é mais uma etapa da construção do país que queremos", afirmou a ministra. Ela destacou que o projeto une estados, municípios, setor privado e entidades sociais.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação apontará R$ 7,89 bilhões para impulsionar a ciência entre 2023 e 2025, em seis projetos estratégicos, que passam pelas áreas de saúde, educação, monitoramento de desastres naturais e desenvolvimento industrial com tecnologia de ponta.

Veja também

investimentos Novo PAC representa caminho para o desenvolvimento de Pernambuco, afirma Raquel Lyra