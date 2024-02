A- A+

Oposição leva falta em volta dos trabalhos na Câmara e fica sem discurso Pelo rito, além do prefeito João Campos, os líderes do Governo e da Oposição também deveriam discursar

Na sessão que marcou o início dos trabalhos parlamentares de 2024 da Câmara Municipal do Recife, na manhã desta quinta-feira (1°), uma ausência foi notada. Pelo rito da cerimônia, além do prefeito João Campos (PSB), os líderes da oposição e do governo também deveriam discursar.

Alcides Cardoso (PSDB), líder da oposição, contudo, não compareceu à cerimônia. Está de licença médica por conta de um deslocamento de retina. A assessoria do parlamentar revelou que ele deve ficar de 10 a 15 dias afastado.

O vice-líder, Fred Ferreira (PL), que deveria substituir Alcides, também não marcou presença. A ausência não foi sequer justificada. Procurada pela Folha, a assesoria informou que "o vereador provavelmente deve ter tido um imprevisto".

Desta forma, apenas Samuel Salazar (MDB), líder do Governo, subiu à tribuna para discursar.

