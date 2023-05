Oposição na Alepe aposta em nova era: menos aritmética, mais política; menos retrovisor e mais farol

A- A+

Convite a secretários para explicar detalhes, apresentação de emendas, negociações durante o último feriadão, com telefonemas e mensagens da governadora Raquel Lyra e do secretário da Casa Civil, Túlio Villaça.

Quase três horas de reunião para consenso em torno de emendas, ontem, antes do encontro da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ), e da aprovação por unanimidade do Projeto de Lei do Executivo pedindo autorização para empréstimos a instituições financeiras, no valor de R$ 3,4 bilhões.

Depois de tantas articulações e três meses de trabalho da atual legislatura, a bancada de oposição na Assembleia considera que a Casa entrou em uma nova era.

Um momento que deve ser marcado, como ressaltou o deputado Waldemar Borges (PSB), pelo protagonismo do Legislativo, no qual prevaleça a capacidade de construir diálogos. No qual haja "menos aritmética e mais política, com todas as letras maiúsculas" e em que seja possível "usar mais o farol e menos o retrovisor".

Para o parlamentar, a governadora não apenas conquistou a aprovação do projeto. Ela recebeu um voto de confiança."A gente espera, por exemplo, que as obras paralisadas a partir de janeiro tenham prioridade na utilização desses recursos. Não está na lei, está na confiança", destacou.

.Aos olhos do também pessebista Sileno Guedes, as articulações serviram para mostrar à governadora que "dialogar não é nenhum bicho-papão". Ambos fizeram questão de ressaltar que em hora alguma a ideia da oposição teria sido a de atrapalhar ou dificultar a governabilidade. "O espírito que reinou durante todo o processo foi o espírito colaborativo", pontuou.

Denominando-se "independente", o deputado Renato Antunes (PL) tentou, desde o início, facilitar o trâmite da proposta do Executivo, e não perdeu a oportunidade de alfinetar os oposicionistas: "Bem-vindo a esta nova era, Waldemar Borges. Tenho o prazer de fazer parte deste novo momento. Infelizmente não foi o que vivemos nos últimos oito anos." É aguardar para saber até quando será mantido o caminho das conversas, do respeito e da autonomia entre os Poderes.



Unidos por uma causa animal

Chamaram a atenção os votos de Romero Albuquerque (União Brasil) às emendas e ao projeto do Executivo, ontem, na CCLJ. Ele foi guiado todo o tempo pelo posicionamento de Luciano Duque (Solidariedade). Oficialmente se uniram em defesa da causa animal. Duque votou a favor da emenda de Albuquerque, destinando 0,5% do valor do empréstimo a políticas públicas voltadas aos animais. Apesar de o relator Joãozinho Tenório (Patriota) ser contrário, a proposta acabou aprovada por 5 votos a 3.

VAGAS Presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), o ex-deputado Diogo Moraes passou parte da tarde na Assembleia. Primeiro suplente do PSB, pode voltar à Casa se Rodrigo Novaes conseguir espaço no Tribunal de Contas.



POPULAR Hoje tem lançamento dos Conselhos Participativos, uma iniciativa da deputada Rosa Amorim (PT) para estimular a sociedade a construir seu mandato. Será hoje, às 19h, no Armazém do Campo Recife, com direito a apresentações culturais.



CLIMÃO O tempo fechou em Petrolina, segunda-feira, durante a Expo Pontal. O deputado Lucas Ramos (PSB) instigou agricultores a pedirem ao prefeito Simão Durando (União Brasil) um milhão dos R$ 48 milhões destinados ao São João da cidade. Serviria para dessalinizar o riacho. O prefeito sugeriu que o povo "não se guiasse por falsas promessas".

