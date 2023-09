Parceria entre Lula e Raquel em destaque na visita ao Canal do Fragoso

A- A+

A governadora Raquel Lyra (PSDB) esteve com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, em uma visita realizada ao canal do Fragoso, em Olinda, na tarde desta segunda-feira (11). Pela manhã, os dois lançaram o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no Recife, que, dos R$ 91,9 bilhões que vai injetar no Estado, destinará cerca de R$ 130 milhões para a conclusão da obra em Olinda, no início de 2024. A expectativa é de que o presidente Lula (PT) realize a inauguração.

Na ocasião, o diretor-presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), Paulo Lira, apresentou ao ministro e à governadora o mapa da obra, que está em sua 4ª etapa. “Sei que a população espera há algum tempo, mas agora vai concluir. E é sempre assim, a gente chega pra apresentar a obra e já aparece pedido de complemento de obra. O prefeito já apresentou um outro canal aqui”, disse Costa, que também mencionou demandas da população local. O ministro reforçou a parceria do Governo Federal com Raquel, que vem demonstrando durante a sua gestão um relacionamento afinado com o Palácio do Planalto.

Visita do ministro Rui Costa ao Canal do Fragoso, em Olinda. Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O prefeito de Olinda, Professor Lupércio (SD), e a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos (PCdoB), acompanharam a comitiva. Luciana, que é ex-prefeita de Olinda e que não descarta tentar o cargo novamente, segundo afirmou, destacou que o início da ação no canal do Fragoso foi em sua gestão. Agora, retornando na condição de ministra, espera ver a obra finalizada.

Visita do ministro Rui Costa ao Canal do Fragoso, em Olinda. Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

