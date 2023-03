Paulo Câmara assume a presidência do BNB e promete diálogo e transparência

A- A+

O ex-governador de Pernambuco e economista Paulo Câmara tomou posse na manhã de hoje (29) como presidente do Banco do Nordeste (BNB), em cerimônia realizada na sede do banco, em Fortaleza. Ele substitui o também economista José Gomes da Costa, que estava à frente do BNB desde janeiro de 2022.

Em seu discurso de posse, Paulo Câmara ressaltou a honra e o desafio de presidir a instituição, que completou recentemente 70 anos de fundação.

“Para quem é nordestino, como eu, a sigla BNB é sinônimo de credibilidade, solidez e qualidade. Ter apoio do Banco do Nordeste é garantia de um parceiro forte para estados, municípios, organizações sociais, agricultores e empreendedores de uma maneira geral”, afirmou.

Ele destacou ainda a missão de consolidar o Banco do Nordeste como o principal vetor de desenvolvimento da região. “Não faltarão nessa caminhada valores que trago em toda a minha vida pública: muito trabalho, determinação, espírito público, diálogo e transparência”, disse o novo presidente do BNB.

Paulo Câmara é graduado em Ciências Econômicas, possui pós- graduação em Contabilidade e Controladoria Governamental, além de mestrado em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste, todos pela Universidade Federal de Pernambuco. É auditor do Tribunal de Contas do estado de Pernambuco, tendo exercido, ainda, a carreira administrativa, no Banco do Brasil, no período de 1993 a 1994. No governo de Pernambuco, foi secretário de Administração (de 2007 a 2010), Turismo (2010), da Fazenda (de 2011 a 2014) e governador do estado entre 2015 e 2022.

Com a nomeação, a Diretoria Executiva do Banco do Nordeste passa a ter a seguinte composição: Paulo Henrique Saraiva Câmara (presidente), Anderson Aorivan da Cunha Possa (diretor de Negócios), Bruno Ricardo Pena de Sousa (diretor de Planejamento), Haroldo Maia Júnior (diretor de Administração), Lourival Nery dos Santos (diretor de Controle e Risco), Luiz Abel Amorim de Andrade (diretor Financeiro e de Crédito) e Thiago Alves Nogueira (diretor de Ativos de Terceiros).

