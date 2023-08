A- A+

Paulo Câmara anuncia abertura de novos escritórios do Banco do Nordeste Presidente do BNB quer facilitar o acesso ao microcrédito no Estado

Durante a cerimônia de abertura do 6º Congresso Pernambucano de Municípios, realizada nesta segunda-feira (28) pela Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE), Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste (BNB), revelou os planos de inaugurar unidades do BNB em diferentes áreas do Estado de Pernambuco.

O presidente do BNB explicou que essa iniciativa foi pensada para simplificar o acesso a oportunidades disponibilizadas pela instituição bancária, além de contribuir diretamente no desenvolvimento da região.

“Queremos dar oportunidade a quem precisa de financiamento, de renda e de microcrédito. Que ele possa ter acesso com mais rapidez e com menos burocracia. Então, vamos gerar vários escritórios, vários negócios e vamos ter uma presença cada vez mais forte do Banco do Nordeste”, declarou o presidente.

Câmara também destacou o progresso dos programas de microcrédito orientado e produtivo oferecidos pelo Banco. O Agroamigo, que celebrou seu 18º aniversário e, recentemente, teve seus valores dobrados no plano Safra; o Pronaf, que antes recebia o financiamento de R$ 6 mil, e agora está recebendo R$ 12 mil (mulheres) e R$ 10 mil (homens), e o Crediamigo, que tem 25 anos e que, segundo ele, “vai crescer mais”.

Márcia Conrado, presidente da Amupe e anfitriã do evento, ao ser questionada sobre o diálogo com o Banco confirma a parceria entre as instituições. "Muito bom. O BNB é um grande parceiro, um grande patrocinador para esse evento. Paulo tem uma capacidade resolutiva gigante e eu tenho certeza que em seis meses ele já fez muito e vai fazer muito mais”, finalizou.

Veja também

Guatemala Ex-funcionária da comissão antimáfia da ONU é presa na Guatemala