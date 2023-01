A- A+

Paulo Câmara vai assumir a presidência do Banco do Nordeste

O ex-governador Paulo Câmara deve assumir o comando do Banco do Nordeste, de acordo com o Valor Econômico. Bastante próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-gestor foi indicado na cota pessoal do chefe do Executivo federal.

Paulo Câmara chegou a ocupar um espaço na equipe de transição de Lula, na área de controle e integridade. Na última sexta-feira (27), o gestor deixou o PSB, após oito anos no partido.

A indicação, contudo, ainda depende de alteração da Lei das Estatais, que deve ser votada em fevereiro, na volta do Legislativo. Isso porque o gestor era dirigente do PSB até pouco tempo e precisaria cumprir um período de afastamento da função partidária.

Veja também

