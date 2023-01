A- A+

Paulo Câmara e Geraldo Júlio voltam para o Tribunal de Contas de Pernambuco Nos bastidores do PSB, no entanto, acredita-se que ambos irão sair em breve para novas atividades

Depois de dois mandatos consecutivos à frente do governo do Estado, Paulo Câmara (PSB) volta a atuar no Tribunal de Contas de Pernambuco, assim como o ex-prefeito do Recife e ex-secretário estadual de Desenvolvimeno Econômico Geraldo Júlio. Ambos são funcionários concursado do órgão.

Nos bastidores do PSB, no entanto, acredita-se que Câmara e Júlio irão sair em breve para novas atividades. Especula-se, já há algum tempo, que o ex-governador poderá assumir, ainda no primeiro bimestre, algum cargo no segundo ou terceiro escalão do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Já Geraldo Júlio, pela proximidade que tem com o prefeito do Recife, João Campos (PSB), pode ser convidado para comandar alguma secretaria do executivo municipal.

