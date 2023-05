Pedido antecipado de aposentadoria acelera articulações da Assembleia para preencher vagas do TCE 

A- A+

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Carlos Porto, 72 anos, dos quais 32 vinculados ao TCE, não apenas antecipou o pedido de aposentadoria em dois anos e meio. Ao anunciar sua decisão em sessão do pleno, na manhã de quarta-feira (3), antecipou ainda o prazo sugerido para que a conselheira Teresa Duere também deixasse o cargo antes - oficialmente ela sairá em julho.

A tentativa de acordo era que ambos se desvinculassem do tribunal até o próximo dia 20, e a Assembleia Legislativa indicasse de uma só vez os dois substitutos. Mas a conselheira, que é vice-presidente do tribunal, se aliou à governadora Raquel Lyra (PSDB) em defesa do nome de uma mulher para ocupar seu espaço. A missão caberia à deputada Débora Almeida, correligionária da chefe do Executivo que precisaria de mais tempo para fortalecer o nome da ex-prefeita de São Bento do Una.

Agora a governadora esbarra no bom momento do deputado Álvaro Porto na presidência da Alepe. Respeitado e benquisto pelos pares, Álvaro Porto, praticamente consolidou o nome do sobrinho - o advogado Eduardo Porto - como substituto do pai. E fortaleceu as costuras em torno do nome do deputado Rodrigo Novaes (PSB) para a vaga de Teresa Duere.

A quarta-feira (3) foi de muita movimentação. Em plenário mesmo, logo após a sessão que aprovou o projeto de lei do Executivo autorizando pedido de empréstimos de R$ 3,4 bilhões, o presidente da Casa reuniu-se com Dani Portela, Eriberto Filho, Jeferson Timóteo, Joãozinho Tenório, José Patriota, Rodrigo Farias e o próprio Novaes. A conversa durou mais de dez minutos, e com alguns estendeu-se ao gabinete.

Paralelamente, os também candidatos ao TCE Kaio Maniçoba e Joaquim Lira apostavam ontem no tempo e na possibilidade de um "afunilamento", com a saída de alguns nomes do páreo. Mas não seriam eles. Ainda estão na disputa o deputado Francismar Pontes, o federal Guilherme Uchôa Júnior, e o ex-deputado Tony Gel.

Aplausos ao presidente

Antes da votação do projeto autorizando o pedido de empréstimos do Executivo a instituições financeiras - aprovado pelos 35 parlamentares em plenário - os deputados Joel da Harpa, João Paulo Lima e Silva, Sileno Guedes, Mário Ricardo e Dani Portela elogiaram a condução dos trabalhos pelo presidente da Alepe, Álvaro Porto, aplaudido após discurso em que ressaltou a união da Casa: "A Alepe cumpriu o seu regimento, acelerou a tramitação e desempenhou o seu papel com êxito".

SEGURANÇA O Grupo de Executivos do Recife (GERE) promove evento com palestra do secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, amanhã, no Spettus Premium, no Recife, a partir do meio-dia. A secretária de Defesa Social de Pernambuco, Carla Patrícia Cunha, também participa do encontro.

BRASÍLIA O deputado Romero Albuquerque e sua mulher, a vereadora Andreza Romero, do União Brasil, participam hoje, na Câmara dos Deputados, de reunião que vai discutir o projeto Cadeia Para Maus-Tratos. À noite será instalada a Frente Parlamentar da Causa Animal.

