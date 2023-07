A- A+

Pedro Eurico se envolve em acidente em Goiana e é transferido para o Recife Ex-secretário estava no carro com o prefeito Eduardo Honório e mais duas pessoas

O ex-secretário estadual Pedro Eurico se envolveu em um acidente de carro, na tarde desta sexta-feira (21), no munícipio de Goiana, na Mata Norte. Ele chegou a ser atendido na Upa da cidade, mas foi transferido para o Hospital Português, no Recife.

Além do motorista, Pedro Eurico estava no automóvel com o prefeito de Goiana, Eduardo Honório, e com o procurador Joaquim Dias. O carro, que ia no sentido Goiana, colidiu com um caminhão. Todos passam bem, segundo nota da Prefeitura de Goiana.

Nota de esclarecimento da Prefeitura de Goiana:

A prefeitura de Goiana, informa que o prefeito do município, Eduardo Honório, se envolveu em um acidente de carro na PE-62, no início da tarde desta sexta-feira (21) por meio de uma colisão de um veículo ao automóvel em que ele estava acompanhado do procurador Joaquim Dias, do ex-secretário estadual, Pedro Eurico e do motorista.

Não houve gravidade no ocorrido e todos passam bem. O prefeito foi levado a UPA Deputado Osvaldo Rabelo, em Goiana, para atendimento e liberado em seguida. Sua agenda do dia será mantida e hoje às 19h estará presente na cerimônia de entrega no primeiro Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Carlos Alberto dos Santos Viégas, no bairro de Bom Jesus, centro da cidade, que vai acolher 118 crianças de 0 a 5 anos de idade do município.

