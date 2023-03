A- A+

Pela primeira vez no terceiro mandato, Lula desembarca em Pernambuco O presidente cumpre agenda com o prefeito do Recife, João Campos, e também com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao Recife por volta das 14h04 desta quarta-feira (22) para cumprir agenda na capital pernambucana. O chefe do Executivo Federal foi recebido por apoiadores e lideranças políticas na Base Aérea, localizada no Ibura, Zona Sul, e seguiu para o Palácio do Campo das Princesas, sede do governo de Pernambuco.

No Palácio, Lula e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), assinam um acordo firmado entre a União e o governo estadual pela gestão compartilhada do arquipélago de Fernando de Noronha. O ato conta, ainda, com a presença do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), que homologará o tratado. Depois, o presidente almoça com Raquel Lyra, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), e aliados.

Às 16h, o presidente participa da cerimônia de relançamento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), criado em seu primeiro governo e descontinuado durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O programa tem como mote o incentivo à agricultura familiar sustentável por meio do estímulo à aquisição de produtos cultivados pelo setor, especialmente por órgãos públicos.

Chegada do presidente ao Recife | Foto: Reprodução Twitter

Na Base Aérea, onde o presidente desembarcou, aliados políticos o receberam. A senadora Teresa Leitão (PT-PE) destacou a importância do PAA e disse que agendas complementares são “bem-vindas”.

“É um programa importantíssimo, inclusive para nós, da educação. A merenda escolar precisa contabilizar ao menos 30% de alimentos produzidos por agricultores familiares. Além do relançamento do PAA, outras agendas são bem-vindas”, comentou a parlamentar.

O PAA será relançado na tarde desta quarta (22), no Geraldão, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana.

A cerimônia deve contar com a presença de João Campos (PSB), de ministros de Estado e de lideranças políticas locais. Além do Programa de Aquisição de Alimentos, Lula relança o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (Confraf), órgão colegiado implementado em 2003 para discutir políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento rural sustentável e à agricultura familiar.

Veja também

saúde Cientistas criam o primeiro nariz vegano para substituir implantes; entenda