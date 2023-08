Pernambuco recebe mais de R$ 94 bi em investimentos federais

A- A+

Os investimentos e projetos previstos e liberados pelo Governo Federal em Pernambuco superam R$ 94 bilhões. Os aportes estão distribuídos em diversas áreas estratégicas como infraestrutura, habitação, saúde, educação, cultura, esporte, assistência social e agropecuária. As iniciativas estão ligadas a programas como o Novo PAC, Bolsa Família, Auxílio Gás, Lei Paulo Gustavo, alimentação escolar e Fundo Nacional de Assistência Social.

Obra com impacto na cadeia produtiva e desenvolvimento do Estado, a ferrovia Transnordestina está na lista de obras beneficiadas do Novo PAC. Ainda no âmbito da infraestrutura, outras iniciativas como a adequação da BR-423 (São Caetano - Lajedo) e da BR-104 (Caruaru - Divisa PB) também estão previstas, da mesma forma que a segunda fase da Adutora do Pajeú e a primeira fase da Adutora do Agreste Pernambucano.

Quanto às obras que foram retomadas, ou já entregues ainda este ano, estão o acordo de cooperação para gestão de Fernando de Noronha; a doação de área para a Prefeitura de Recife (para atender até 450 famílias com locação social); a execução de obras de contenção de encostas no Recife, entre outras.

O programa Bolsa Família, que possui, em Pernambuco, o segundo maior número de famílias atendidas na Região Nordeste, entra na lista de investimentos com o repasse de R$ 1,1 bilhão do Governo Federal. Na saúde, os aportes do Governo estão direcionados para programas e serviços como o Mais Médicos, as Unidades Básicas de Saúde, a Atenção Primária à Saúde e os Hospitais Filantrópicos. Já em relação à Cultura pernambucana, por meio da Lei Paulo Gustavo, até julho, foram repassados R$ 183,8 milhões.

Na educação, a merenda escolar recebeu um repasse de R$ 135 milhões até julho, enquanto para a esfera dos Esportes, o Governo concedeu o apoio de R$ 4,7 milhões para o programa de patrocínio direto a esportistas. Já na esfera de Assistência Social, só no Fundo Nacional de Assistência Social, foram R$ 106,2 milhões repassados aos municípios e R$ 4,4 milhões ao Estado.

Parcerias com o Estado

Muitas dessas iniciativas são frutos da parceria entre o Planalto e o Governo do Estado. Desde o início de janeiro a governadora Raquel Lyra tem dialogado com o presidente Lula e com equipe do Governo Federal apresentando demandas de Pernambuco. As prioridades foram definidas pela governadora levando em consideração o impacto dos projetos, as obras inacabadas e os compromissos de seu plano de governo. A reconquista da ferrovia Transnordestina para Pernambuco, a conclusão da primeira etapa da Adutora do Agreste e os estudos para recuperação do metrô do Recife foram algumas conquistas do Estado no novo PAC.

“Pernambuco precisa retomar investimentos em projetos estruturadores para garantir a competitividade da nossa economia e, sobretudo, a qualidade de vida da nossa gente. Os investimentos do governo federal trazem a esperança de que obras paralisadas e projetos sonhamos há muito tempo finalmente se tornem realidade em nosso estado”, afirmou Raquel.

