PL do marco temporal é aprovado na Câmara. Veja como a bancada de Pernambuco votou O projeto foi alvo de protestos de indígenas e entidades que defendem os povos originários

A Câmara dos deputados aprovou o PL do marco temporal nesta terça-feira (30). O Projeto de Lei 490/07 determina que os indígenas só podem ocupar as terras que já ocupavam ou disputavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição brasileira. O polêmico projeto, que colocou em lados opostos ruralistas e indígenas, foi aprovado com 283 votos a favor, 155 contra e uma abstenção. Confira abaixo como votaram os deputados federais por Pernambuco:

Favoráveis:

André Ferreira (PL)

Augusto Coutinho (Republicanos)

Clarissa Tércio (PP)

Coronel Meira (PL)

Eduardo da Fonte (PP)

Fernando Coelho (União)

Fernando Monteiro (PP)

Fernando Rodolfo (PL)

Lula da Fonte (PP)

Mendonça Filho (União)

Pastor Eurico (PL)

Waldemar Oliveira (Avante)

Contrários:

Carlos Veras (PT)

Clodoaldo Magalhães (PV)

Eriberto Medeiros (PSB)

Felipe Carreras (PSB)

Guilherme Uchoa (PSB)

Iza Arruda (MDB)

Lucas Ramos (PSB)

Maria Arraes (SD)

Pedro Campos (PSB)

Renildo Calheiros (PCdoB)

Silvio Costa Filho (Republicanos)

Túlio Gadêlha (Rede)

Abstenção:

Luciano Bivar (União):





