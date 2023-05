A- A+

Plenário da Alepe elege Eduardo Porto para Conselho do TCE Advogado teve 47 votos dos parlamentares

O advogado Eduardo Porto foi eleito o novo conselheiro do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE). A eleição foi realizada pelo plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) na tarde desta terça-feira (16). Foram 47 votos a favor e um em branco. O deputado estadual Gilmar Júnior (PV) foi o único ausente da sessão.

Eduardo recebeu a maioria absoluta de votos, com apenas um em branco, e confirmou, mais uma vez, o bom trânsito do tio, o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Álvaro Porto (PSDB), na Casa.

O advogado disse estar muito grato e saber da responsabilidade de "honrar cada voto da Alepe". Ele mencionou ainda não querer se desconectar com o "sentimento do povo".

O ex-prefeito de Jaboatão e candidato ao governo de Pernambuco nas eleições do ano passado, Anderson Ferreira (PL), esteve no plenário desta tarde da Assembleia, congratulou Álvaro Porto e depois circulou pelo local, conversando com outros parlamentares.

