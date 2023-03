Políticos cobram que Raquel Lyra desça de palanque

A- A+

Mais de dois meses depois de assumir o comando do Governo de Pernambuco, a governadora Raquel Lyra (PSDB) segue buscando responsabilizar e colocar em pauta a gestão anterior todas as vezes que precisa se pronunciar publicamente. Tanto assim que líderes políticos já apontam ser hora de a governadora descer do palanque, tomar atitudes e começar a colocar em prática os compromissos assumidos durante a campanha.

Os últimos ataques de tubarão na orla do Grande Recife geraram o maior exemplo do afã de Raquel de criticar o PSB. Nas entrevistas que deu, a governadora ressaltou que o convênio de monitoramento dos tubarõesmpela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) estava suspenso desde 2015.

Responsabilidade do pai

Na última terça-feira (7), porém, o deputado Sileno Guedes (PSB) fez questão de lembrar que a descontinuidade do convênio aconteceu em novembro de 2014, quando o pai de Raquel, João Lyra Neto era o governador.

"Acho importante resgatar que, em 2004, o então ministro (da Ciência e Tecnologia) Eduardo Campos foi quem fez o primeiro convênio com a UFRPE. Os estudos começaram a ser feitos e vieram a ser interrompidos pelo Governo do Estado não em 2015, como vem sendo dito, mas em novembro de 2014”, registrou.



O deputado aproveitou para lembrar a importância da iniciativa da governadora de procurar parcerias com as universidades. "Mas precisamos também envolver o Governo Federal, incluindo, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia", pontuou.

Mulheres na política

Outro exemplo, foi a entrevistada da por Raquel à Globonews na noite da última quarta-feira - Dia Internacional das Mulheres. Questionada sobre o fato de ser a primeira mulher a governar Pernambuco, ela mais uma vez fez questão de citar o governo anterior o. "É fato inédito duas mulheres assumirem o Governo. Não é simples. Vivemos em um Estado e em um País que questiona muito a capacidade da mulher. Mas a gente está liderando um processo de mudanças. Pegamos um Estado em uma situação desastrosa", atacou ela logo no começo - ainda presa ao seus discursos da época de campanha. O desmentido sobre o déficit foi mias um capítulo.

