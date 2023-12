Políticos e personalidades lamentam a morte de Antônio Figueira, neste sábado (23)

A- A+

Personalidades e políticos pernambucanos lamentaram a morte do médico e ex-secretário de Saúde Antônio Carlos Figueira, de 63 anos, neste sábado (23). O prefeito do Recife João Campos e o ex-governador e atual presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, ambos companheiros de Figueira no PSB, publicaram notas de pesar nas redes sociais.



"Perdi um grande amigo. A dor e saudade são enormes, só perdendo pra gratidão que tenho de ter convivido com ele. Perdi meu pai muito cedo e, da mesma forma, foi muito cedo que mergulhei na vida pública. Nesse momento difícil da minha vida, com a partida do meu pai, eu vi tudo mudar muito rápido. Foi então que eu vi amigos do meu pai se tornarem meus amigos. O Figa se aproximou de mim com a intensidade que lhe era própria. Foi um amigo e conselheiro que estava sempre por perto, que se preocupava comigo - ele sabia que eu tinha um respeito muito grande por ele e que o carinho era recíproco", postou João Campos.





O ex-governador Paulo Câmara também se pronunciou nas redes sociais. "Tive o privilégio de conviver por muitos anos com Antônio Carlos Figueira. Perco um amigo e conselheiro. Homem publico que nunca deixou pra trás o senso de humanidade, solidariedade e responsabilidade em todos as funções que ocupou. Registro aqui meu abraço para sua esposa Adriana, suas filhas, neto e toda a família", escreveu.



Silvia Rissin, presidente do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), fundado pelo pai de Antônio Figueira, que dá nome à instituição, também postou uma nota de pesar. "É com imenso pesar que o Instituto de Medicina Integral Profº Fernando Figueira-IMIP comunica à sociedade pernambucana o falecimento de Antônio Carlos Figueira, ex-superintendente, ex-presidente, membro do Conselho Consultivo do IMIP e diretor-presidente da Faculdade Pernambucana de Saúde- FPS", postou.

"Seguindo o exemplo do seu pai Fernando Figueira, o médico Antônio Carlos Figueira ampliou e consolidou esta instituição que é patrimônio do povo pernambucano, além de ter sido um gestor público em defesa do Sistema Único de Saúde. O velório acontecerá neste domingo, a partir das 08 horas da manhã na Capela do IMIP, e o enterro será às 15 horas no cemitério de Santo Amaro, no Recife. Nesse momento de tristeza e de grande saudade, o IMIP transmite condolências aos familiares, amigos, admiradores e comunidade imipiana", concluiu a presidente do Imip.





