A- A+

Por "problemas técnicos", Alepe adia sessão plenária e audiência com secretários estaduais Reunião para ouvir secretários sobre empréstimo solicitado pelo Governo foi adiada para esta terça (25).

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) teve que adiar a pauta da Casa nesta segunda-feira (24). Com isso, a audiência Pública Conjunta das Comissões de Justiça, Finanças e Administração que ouviria secretários estaduais sobre o pedido de autorização de empréstimo da governadora Raquel Lyra (PSDB) acabou sendo adiada para a terça-feira (25). A reunião seria realizada no Plenarinho II. Da mesma forma, a sessão plenária e todas as ações presenciais previstas para esta data também foram suspensas. Os adiamentos foram justificados oficialmente como "problemas técnicos".

Além da audiência sobre os empréstimos do Governo do Estado, estava prevista uma outra audiência da Comissão Especial em Defesa dos Profissionais de Enfermagem para tratar dos problemas dos profissionais de Enfermagem em Pernambuco, no Auditório Senador Sérgio Guerra. O encontro foi adiado pelo mesmo motivo técnico.



Veja também

Ataque Atentado a delegacia no Paquistão deixa ao menos três mortos, diz polícia