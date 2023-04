A- A+

PP discute nomes para disputar Prefeitura do Recife em 2024 Presidente do partido, Eduardo da Fonte faz mistério sobre candidatura de Clarissa Tércio

O presidente estadual do PP, deputado federal Eduardo Da Fonte, confirmou, ontem, que a legenda terá candidato ou candidata à Prefeitura do Recife em 2024, mas fez mistério ao ser indagado sobre se o nome será mesmo o da deputada federal Clarissa Tércio, como havia cogitado na semana passada. Ainda segundo ele, a prioridade do partido é lançar cerca de 80 candidaturas nos municípios e eleger mais de 50 prefeitos em várias regiões do Estado, especialmente na Região Metropolitana do Recife.

A reunião do PP ocorreu na sede regional da legenda com a presença de várias lideranças. Clarissa Tércio não pôde participar do encontro, mas, além do Recife, cogitou-se o nome dela também para concorrer em Jaboatão dos Guararapes, onde há presença marcante do eleitorado evangélico.

“Não tem nada definido, estamos construindo. O deputado estadual Júnior Tércio provavelmente não será candidato, a prioridade é candidatura de Clarissa. Alguns nomes estão definidos e outros não”, afirmou, sem cravar onde a deputada concorrerá como prefeiturável: Recife ou Jaboatão. As duas cidades, inclusive, estão entre as prioridades do PL, presidido por Anderson Ferreira, também aliado de Bolsonaro, como os Tércios, e influente no segmento evangélico.

“A gente vai lançar mais candidaturas do que eu imaginava. Discutimos vários temas, o andamento dos 120 dias de mandato de cada deputado, as questões internas, as questões dos municípios onde teremos candidato, entre outras coisas. Fizemos um balanço e a prioridade será eleger mais de 50 prefeitos”.

Entre alguns municípios, o PP também pretende disputar as prefeituras de Olinda, do Cabo de Santo Agostinho e de Ipojuca, respectivamente com os nomes do vice-prefeito Márcio Botelho, que está rompido com o professor Lupércio (SD), do deputado estadual Cleiton Collins e do prefeito Keko do Armazém, atualmente sem partido. A sigla progressista elegeu oito deputados estaduais e quatro federais em 2022.





Veja também

Jaboatão dos guararapes Jovem de 20 anos é preso em flagrante suspeito de matar homem a facadas em Candeias, Jaboatão