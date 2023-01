A- A+

Precariedade no abastecimento de água é um dos maiores problemas da RMR, dizem prefeitos Depois de reunião com a governadora Raquel Lyra, prefeitos revelaram as prioridades para seus municípios

Na reunião com a governadora Raquel Lyra (PSDB), na tarde desta terça-feira (24), no Palácio do Campo das Princesas, uma das maiores queixas de muitos dos 14 prefeitos da Região Metropolitana do Recife foi quanto ao abastecimento de água nos seus municípios.

De acordo com o prefeito do Paulista, Yves Ribeiro (MDB), o fornecimento de água pela Compesa é a questão mais urgente do município hoje. “Paulista sofre muito com a Compesa. Sem água, ninguém vive. Um bairro como Engenho Maranguape, por exemplo, muitas vezes tem água apenas uma vez na semana. As famílias e as crianças nas escolas sofrem muito com isso”, reclamou.

O prefeito, ao elogiar a iniciativa da governadora, ressaltou que a unidade entre os municípios e o estado é fundamental. “Participei do Fórum de Prefeitos da Região Metropolitana, que tinha projetos muito importantes, principalmente o Viva o Morro, que salvou muitas vidas. Se tivesse continuado, talvez não tivéssemos as tragédias que ocorreram”, relembrou, acrescentando que o entrosamento entre estado e municípios é primordial para reduzir o sofrimento da população.

Em Igarassu, a falta de água também tem prejudicado a vida de muitos cidadãos. “Nossas necessidades são comuns a de todos da Região Metropolitana, só muda de endereço. Nossas dificuldades foram elencadas, mas em Igarassu a gente tem um problema sério de água, Apesar de termos o melhor aquífero e terem sido cavados cinco poços lá, a população não tem água”, reclamou a prefeita Elcione Ramos (PTB).

Já a prefeita de Camaragibe, Nadegi Queiroz (Republicanos), contou que o principal problema do município hoje diz respeito à defesa civil. “Estamos às vésperas do inverno, temos poucos recursos, pouca coisa evoluiu e a gente não sabe o que fazer. Camaragibe tem 60% de áreas de risco. Para mim, a maior emergência é realmente a defesa civil”, esclareceu Nadegi.

Durante a reunião com governadora, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), sugeriu uma solução para a BR-101, que pertence à União, é delegada ao governo do Estado, e na qual a prefeitura está fazendo investimentos de iluminação. “(Sugerimos) Que o estudo de tráfego possa ser feito para ajustes de novos retornos e novas intervenções e um estudo que já foi feito quando Eduardo Campos era governador, que pode ser atualizado, de uma terceira faixa”, explanou.

Segundo Campos, a BR-101, por onde passam mais de 65 mil veículos por dia, é uma via que “tem uma dinâmica importância metropolitana grande”. “Mas acredito que o ambiente para se fazer essas sugestões vai ser no comitê, e que cada município faça o seu dever de casa: discutir as prioridades para poder apresentar”, afirmou.

Na área de segurança, João Campos disse que o que ele e outros prefeitos de cidades que têm “festividade de Carnaval forte” reivindicam é a segurança no período carnavalesco. Segundo o prefeito, Recife e Olinda devem receber cerca de 4 milhões de turistas. “Temos plena confiança na Polícia Militar para poder conduzir tudo isso com os Bombeiros e Polícia Civil para que a gente tenha o maior e mais bonito Carnaval da nossa história”, acrescentou.

Além da segurança no Carnaval, o prefeito de Olinda, Professor Lupércio Nascimento (Solidariedade), também demonstrou preocupação com Canal do Fragoso, cujas obras estão sob a responsabilidade estadual, mas não têm previsão de término. “A governadora, desde as primeiras caminhadas que fez pela cidade, se comprometeu a dar esse apoio ao canal”, lembrou. Além do Fragoso, o prefeito destacou como prioridades para a cidade a obra que está sendo feita na PE-15 e a maternidade, que é uma promessa de campanha da governadora.

