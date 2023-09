"Precisamos fortalecer o time do presidente Lula", defende Silvio Filho na posse de Antônio Coelho

A- A+

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, defendeu, nesta sexta-feira (22), a união da Frente Popular em torno do fortalecimento do presidente Lula e do projeto de reeleição do prefeito do Recife, João Campos. A defesa foi feita durante a posse do deputado licenciado Antônio Coelho como o mais novo secretário municipal de Turismo do Recife.

O ingresso de Antônio marca a reaproximação dos Coelhos com o PSB e o conjunto de forças que compõe a Frente Popular. “Precisamos nos unir para o fortalecimento do projeto do presidente Lula em Pernambuco e o projeto de reeleição de João Campos. Eu não tenho dúvida que o presidente Lula está nesse palanque”, disse Costa Filho.

Ainda durante o seu discurso, Silvio Filho ressaltou o poder de fazer política dialogando e ouvindo as pessoas pelo conjunto de forças da Frente Popular “sem fazer política com isolamento e mandonismo”.

Silvio Filho também se mostrou otimista quanto à união do bloco em torno da reeleição de João Campos. “Eu tenho muita confiança que o nosso campo em 2024 estará unido para dar continuidade às transformações que o Recife precisa”, ressaltou.

