Prefeito de Garanhuns lamenta ter sido informado sobre datas do Festival de Inverno pelas redes sociais Governadora Raquel Lyra divulgou datas do festival, mas não comunicou o gestor da cidade

O prefeito de Garanhuns, Sivaldo Albino (PSB), lamentou ter tomado conhecimento pelas redes sociais a data do Festival de Inverno e os homenageados da festa deste ano. A festa é tradicionalmente sediada no município administrado pelo socialista. A governadora Raquel Lyra (PSDB) divulgou que o FIG será entre os dias 21 e 30 de julho. Anunciou também que o mestre Gonzaga, do Reisado, e o empreendedor Cyro Ferreira da Costa, ambos falecidos, serão os reverenciados.

“O mais triste é que nos foi apresentado inicialmente uma outra data. A negociação estava sendo feita com a secretária de Cultura (Sandra Albino) e na semana passada o pessoal da Fundarpe reafirmou que a programação aconteceria de 14 a 23 de julho”, registou o prefeito.

Sivaldo Albino argumentou que haviam pedido segredo sobre o período e eles mantiveram sem divulgar para respeitar o acerto. “Não sou dono da cidade, a festa não é minha, mas isso nunca ocorreu, mesmo quando os prefeitos não eram aliados do Governo”, sustentou.

O prefeito destacou ainda que o Estado precisa lembrar que o FIG não é um evento de praça. “A festa envolve 25 polos. Não oferece apenas música. É o maior evento multicultural do Brasil. Tem música, literatura, circo e outras formas de arte”, enfatizou.

Sivaldo Albino propôs que a edição deste ano repetisse a do ano passado, com 17 dias. A prefeitura, também como em 2022, ofereceria uma contrapartida de R$ 5 milhões. “Mas fui voto vencido. Vamos disponibilizar um milhão, o que e uma pena, porque além de toda diversidade, o FIG movimenta a economia do município e da região, fazendo Garanhuns ser conhecida e visitada pelo Brasil todo”, pontuou.

