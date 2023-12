A- A+

Prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros visita a Folha de Pernambuco Ele também foi entrevistado no programa Folha Política, da Rádio Folha 96.7 FM.

O prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros (PL), visitou a redação integrada e a diretoria da Folha de Pernambuco, na manhã desta quarta-feira (13), no Recife. Ele também participou de entrevista ao programa Folha Política, da Rádio Folha 96.7 FM.

Mano foi recebido pelo diretor-executivo da Folha, Paulo Pugliesi; pela diretora Administrativa, Mariana Costa; pelo diretor Operacional, José Américo Lopes Góis; e pela editora-chefe do jornal, Leusa Santos.

Mano Medeiros era vice-prefeito de Jaboatão dos Guararapes e assumiu a chefia do Executivo municipal após Anderson Ferreira deixar a prefeitura para concorrer ao Governo de Pernambuco, em março de 2022.

O prefeito realizou um balanço de sua gestão e apontou as perspectivas para os próximos meses de mandato. Entre os principais temas abordados por Mano, a relação com o secretariado e a escuta para a gestão.

“Quem está muito na rua é muito cobrado. A gente tem avançado”, explicou Mano, ao comentar os desafiados de atender às demandas da população do município, o segundo maior do Estado e que é localizado na Região Metropolitana do Recife.

A prevenção para o período de chuvas também foi citada. Segundo o prefeito, obras estão sendo viabilizadas e projetos foram encaminhados para o Governo Federal em busca da captação de recursos.

“É uma ação conjunta, principalmente quando envolve a questão de recursos. Para minimizar as áreas de risco, precisamos de R$ 800 milhões”, reforçou Mano, ao comentar o tema. A cidade tem cerca de um terço da sua população vivendo em áreas vulneráveis aos efeitos das chuvas.

