Prefeito do Recife assina, na segunda-feira (15), operação de crédito no valor de R$ 2 bilhões

WASHINGTON (EUA) - Em missão oficial na cidade de Washington, nos Estados Unidos, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), assina, na segunda-feira (15), a operação de crédito no valor de de R$ 2 bilhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Na última sexta-feira (12), ele se reuniu com representantes de dois importantes organismos federais norte-americanos que atuam no combate e prevenção, além de resposta a desastres naturais.

O objetivo das agendas foi entender como funcionam as estratégias e metodologias utilizadas pelo governo dos EUA para a prevenção e resposta a desastres, bem como estreitar laços com os dois organismos federais para estabelecer possíveis cooperações com foco na resposta de emergências estratégicas e na mitigação dos impactos de desastres naturais na capital pernambucana.

“A gente iniciou as tratativas para firmar uma cooperação entre a cidade do Recife e a maior agência do mundo de informações, de dados, sobre atmosfera e oceanos. Aqui são mais de 12 mil funcionários presentes em todo o território americano com capacidade de análise de processamento de dados que são muito importantes para cidades, principalmente para áreas de enchentes, elevação do nível do mar, capacidade de previsão climático com muita precisão. E tudo isso possibilita respostas cada vez mais rápidas”, explicou o prefeito João Campos.

O prefeito informou que no Recife está fazendo uma série de investimentos em infraestrutura e também na Central de Operações (COP) da cidade. "Essa parceria vai ter um valor muito importante para a gente poder ganhar tecnologia, ganhar novos protocolos, que ajudem cada vez mais na resiliência do Recife , acrescentou.

Na embaixada do Brasil na capital norte-americana, o prefeito se reuniu com o vice-diretor da Divisão de Sistema Integrado de Alerta e Alerta Público da Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos (Fema), Wade Witmer, e a representante de Relações Internacionais do órgão, Samantha Dowdell.

Em pauta, os sistemas de alerta precoce para desastres da Agência, além das tecnologias utilizadas para monitoramento e gerenciamento de ações de emergência no país. Um dos principais sistemas de alerta e aviso da Fema é o Sistema Integrado de Alerta Público (IPAWS), uma plataforma integrada que permite criar e enviar alertas e avisos de emergência para várias redes de comunicação.

Essas mensagens podem ser enviadas por rádio, televisão, telefones celulares e outros dispositivos, garantindo que as informações cheguem a um público amplo e diversificado no menor tempo possível.

Logo em seguida, João Campos visitou a sede da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA), onde foi recebido pelo subdiretor do Centro de Governança Climática e Oceanográfica, Rost Parsons; pelo diretor da Divisão de Inovação e Parceria de Serviços, David Valee; e pela representante de Relações Internacionais da instituição, Samantha Dowdell.

Na sede da NOAA, o gestor do Recife conheceu o Programa de Resiliência Costeira com Modelos Digitais de Elevação do órgão norte-americano e os serviços de previsão de enchentes nos Estados Unidos.

Serviços

A Prefeitura do Recife vem realizando obras de infraestrutura em áreas de morro. Nos últimos dois anos, já foram construídas e entregues 65 obras de grande porte de encostas e outras 44 estão em andamento. Além disso, 1.500 obras de pequeno e médio porte foram executadas nos morros, beneficiando 4 mil famílias.

A prefeitura também tem usado a tecnologia como aliada nas ações de prevenção de desastres. Por meio de mensagens SMS e pelo aplicativo Whatsapp, avisos são enviados para as famílias cadastradas, alertando sobre a possibilidade de chuvas fortes e saída para locais seguros.

Além disso, em fevereiro deste ano, a gestão municipal recebeu a equipe holandesa do DRR Team, a partir de cooperação direta com o Governo da Holanda, país que tem vasta e reconhecida experiência no gerenciamento da água e dos efeitos das mudanças climáticas. Essa parceria com o país europeu vai permitir ações efetivas para a preparação da cidade para lidar com as mudanças climáticas e os seus efeitos.

Fema

Vinculada ao Departamento de Segurança Interna, a Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos é responsável pela inteligência, prevenção e coordenação de resposta a desastres naturais e emergências de grandes proporções agindo continuamente de forma preventiva e de forma responsiva quando os governos (locais ou federal) emitem uma “Declaração de Desastre”, o que é equivalente à declaração de estado de calamidade pública no Brasil.

A Fema conta com a atuação diária de mais de 20 mil funcionários em seus 10 principais escritórios que cobrem todo o território dos EUA. As três áreas prioritárias de atuação do organismo são a Assistência a Desastres; Fundo de Pesquisa em Inovação; e Inteligência contra Enchentes e Áreas de Risco.

NOAA

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA é uma agência federal científica que se concentra no monitoramento e compreensão das condições dos oceanos e da atmosfera. A agência realiza pesquisas, monitora o clima e o tempo, alerta sobre tempestades severas, protege habitats marinhos e realiza gerenciamento de pesca, fornecendo dados e informações para a segurança e a qualidade das cidades e estados no país.

