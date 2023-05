Prefeito do Recife assina, nos EUA, contrato de R$ 2 bilhões para investimentos na cidade

A- A+

O prefeito do Recife, João Campos, assinou um contrato para operação de crédito de R$ 2 bilhões na sede do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Washington, nos Estados Unidos.

O primeiro desembolso do contrato, que é o maior já realizado pela instituição financeira internacional com um município, acontecerá em 40 dias, quando a cidade deverá receber um aporte de R$ 300 milhões, que deverão ser distribuídos num plano de gastos que inclui investimentos em contenção de encostas, projetos de urbanização e estudos para intervenções de macrodrenagem na bacia do rio Tejipió.

O planejamento financeiro da operação foi construído pela Prefeitura do Recife, em conjunto com o BID, organismo internacional que atua com foco na melhoria das condições de vida dos países da América Latina e Caribe.

Toda a execução do projeto é acompanhada pela equipe técnica do banco, que, além dos repasses, fornece consultoria. O primeiro aporte servirá para os próximos quatro meses do programa, e, com a utilização de 80% recurso, é possível requerer novos desembolsos.

O fluxo da operação de crédito será baseado no cronograma de execução das obras desenhadas pelo ProMorar e o BID. O prazo para a realização das obras é de seis anos e para o pagamento do contrato é de 23 anos e meio.



Com o volume das obras que serão executadas nas barreiras e na urbanização do Recife, a perspectiva do ProMorar é gerar 15 mil novos empregos.

“Essa também é uma oportunidade de estimular a economia da cidade, que será transformada num grande canteiro de obras com intervenções nos locais mais vulneráveis, beneficiando aqueles que mais precisam”, explica Beatriz Menezes, coordenadora do programa.

O ProMorar é o maior projeto de requalificação urbana e social do Recife e vai melhorar as condições de vida de 40 comunidades vulneráveis, incluindo as áreas mais atingidas pelas chuvas de maio do ano passado.

Entre as ações do ProMorar, estão obras de macrodrenagem que visam a redução do risco de inundações, como o alargamento da calha e a dragagem de rios Tejipió, Jiquiá e Moxotó, além de investimentos em infraestrutura, habitabilidade e um robusto pacote de contenção de encostas em toda a cidade.

No conjunto de investimentos que serão financiados com os R$ 2 bilhões também estão obras para a construção de equipamentos urbanos, pavimentação, implementação de espaços de convivência, proteção de encostas, saneamento, moradia, entre outras iniciativas.



