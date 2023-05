Prefeito do Recife assina ordem de serviço para 24 obras de contenção de barreiras

A- A+

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), assinou, na manhã de domingo (28/05), a ordem de serviço para o início de 24 novas obras de contenção definitiva de encostas no Recife. Esse pacote representa um investimento de R$ 36,7 milhões em áreas onde existem barreiras com risco de deslizamento. A iniciativa deve beneficiar 500 famílias, protegendo diretamente mais 2 mil pessoas. A cerimônia de assinatura ocorreu no Córrego do Sargento, na Linha do Tiro, bairro da Zona Norte.

“Há exatamente um ano a maior tragédia da história de Pernambuco atingiu a Região Metropolitana do Recife. Nesse último ano, nossa equipe trabalhou muito. Não teve dia fácil nem teve descanso. Quem mora em área de risco não pode esperar anos até que uma obra chegue. O que a gente está fazendo vai transformar muitas vidas. Se alguém está em área de risco, é porque o que sobrou de alternativa foi essa. Então, é nosso papel proporcionar a segurança necessária e proteger vidas" , declarou o prefeito João Campos.

As obras serão realizadas de acordo com cronograma estabelecido pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB), responsável por intervenções de grande porte nas áreas de morro. Das 24 obras, oito vão começar já no mês de junho e as demais serão iniciadas em até 60 dias. Além disso, estão em andamento outras 44 obras de contenção definitiva de encostas. Nos últimos dois anos, a gestão entregou 66 obras do tipo à população, em um investimento de R$ 140 milhões.

Com o programa ProMorar, viabilizado através da maior operação de crédito internacional já realizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com um município, no valor de R$ 2 bilhões, a perspectiva é realizar 100 contenções de encostas por ano. O pacote vai contemplar áreas no Córrego do Jenipapo, Ibura, Guabiraba, Jordão, Água Fria, Dois Unidos, Nova Descoberta, Alto José Bonifácio, Vasco da Gama, Passarinho, Vila dos Milagres e Linha do Tiro.

