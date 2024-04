Prefeito em exercício do Recife, Ricardo Paes Barreto cumpre série de agendas na cidade

A- A+

O prefeito do Recife em exercício, desembargador Ricardo Paes Barreto, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), cumpre uma série de agendas à frente do cargo. Ele ficará como gestor da cidade até a próxima terça-feira (9), após o prefeito João Campos (PSB) transmitir o cargo na última sexta (5). Campos viajou para Boston, nos Estados Unidos, para participar da Brazil Conference at Harvard & MIT.

Entregas e visitas

Durante o final de semana, o prefeito interino realizou entregas de obras de infraestrutura e lazer e visitas. No sábado (6), a prefeitura entregou uma obra de contenção definitiva de encostas na rua Sergipe, no Alto José Bonifácio, Zona Norte da capital pernambucana. O investimento foi de R$ 1,7 milhão, realizado pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB).

O prefeito em exercício entregou junto à equipe técnica da PCR. Além disso, participou de um mutirão do Programa Mais Vida na comunidade do Córrego do Euclides, no bairro do Alto José Bonifácio, e entregou a requalificação, dentro do Programa Tá Aprumado Praças, da Praça Ulisses Leon, no bairro do Hipódromo, Zona Norte do Recife. A praça contou com um investimento de mais de R$ 689 mil.

“É impressionante ver o envolvimento da comunidade, a alegria das pessoas em receberem uma obra tão importante como essa, que evita os desastres, canaliza água para os canais, evitando tanta coisa ruim e dando o mínimo de dignidade que essas pessoas merecem”, disse o prefeito em exercício.

“São áreas desafiadoras, mas, aos poucos, com muita criatividade, com boa vontade, e, principalmente com essa atuação muito importante da Prefeitura, que o prefeito João Campos vem desenvolvendo em todo o Recife, as intervenções vão sendo realizadas”, acrescentou.

Nos últimos três anos, a Prefeitura do Recife concluiu 94 obras de encostas nos morros e está executando mais 56 contenções na cidade. Serão investidos R$ 120 milhões em 76 áreas de encostas com os recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

No domingo (7), Ricardo Paes Barreto realizou visitas às obras do Novotel Recife Marina, no bairro de São José, no Centro do Recife, e ao Cabanga Iate Clube, na Zona Sul da capital pernambucana, onde foi homenageado a presença de autoridades como a chefe do Gabinete do Centro do Recife (Recentro), Ana Paula Vilaça e o presidente do Porto do Recife, Delmiro Gouveia.

Já na manhã desta segunda-feira (8), o prefeito interino entrega a ampliação e requalificação da Creche Escola Presidente Tancredo Neves, localizada na avenida Dr. José Rufino, sem número, no Barro, na Zona Oeste da capital. Com um investimento de R$ 1 milhão, a unidade vai beneficiar cerca de 300 crianças, abrangendo turmas do berçário ao grupo V.

A previsão, segundo a prefeitura, é de que o prefeito João Campos retorne amanhã (9) para a capital pernambucana. Com isso, será realizada a transmissão do cargo.

Leia Também

• Prefeito de Bodocó se filia ao MDB ao lado de Dueire e Jarbas Filho

• Prefeito em exercício, desembargador Ricardo Paes Barreto, entrega obras

• Presidente do TJPE assume a Prefeitura do Recife até a próxima terça-feira (9)

Prefeito interino

O prefeito João Campos transmitiu, na última sexta-feira (5), a gestão municipal ao presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, em virtude de uma viagem internacional realizada por Campos.

A transmissão do cargo ocorreu no gabinete da Prefeitura do Recife, com as presenças do presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro; do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-PE), Adalberto Melo; e do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Mauro Campbell Marques.

É a primeira vez que um presidente de Tribunal de Justiça assume de forma democrática o comando de uma prefeitura da capital.

Veja também

BRASIL Brasil tem 575.930 médicos ativos: 2,81 por 100 mil habitantes