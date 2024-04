A- A+

Prefeito interino do Recife, Ricardo Paes Barreto entrega, no Barro, creche requalificada e ampliada Equipamento consumiu investimentos da ordem de R$ 1 milhão e passa a atender 310 crianças

O prefeito do Recife em exercício, desembargador Ricardo Paes Barreto, deu início às agendas desta segunda (08) entregando a requalificação e ampliação da Creche Escola Recife Presidente Tancredo Neves, no Barro, Zona Oeste da cidade. Com investimentos na ordem de R$ 1 milhão, a obra faz parte do Programa Infância na Creche, que tem como principais objetivos qualificar a educação infantil no Recife, além de dobrar a oferta de vagas de creches em relação à quantidade que havia quando o prefeito João Campos (PSB) assumiu, em 2021.

“Parece que a gente está numa escola privada, numa escola do Primeiro Mundo, por toda a qualidade, toda a preocupação com a parte pedagógica, com a parte dos equipamentos, tudo isso é digno de muito elogio. Eu, sinceramente, esperava uma coisa boa, mas eu estou encontrando um equipamento de excelência, um equipamento maravilhoso que o prefeito João Campos, com toda a sua equipe, está entregando aqui”, disse o prefeito interino.

No terceiro dia substituindo o prefeito João Campos, Paes Barreto se mostrou sensibilizado com as obras que está entregando na cidade e disse, ainda, que amanhã ao meio-dia e meia volta à presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) com um novo olhar sobre a cidade.

“Temos quase sete mil servidores no nosso tribunal, mas essa experiência que eu estou tendo aqui na prefeitura nunca imaginei que fosse tão gratificante, tão boa, e que trará para mim um crescimento espiritual muito grande. Com certeza, isso vai ajudar ainda mais na compreensão quando a gente for julgar os processos que envolvem pessoas, e a gente ter um sentimento ainda maior para fazer justiça”, revelou ele.

Com a requalificação e ampliação, a creche escola passa a ter uma capacidade de atender 310 crianças, 70 a mais do que a quantidade anterior, contemplando turmas do berçário ao grupo V (zero a cinco anos). Além das novas salas de aula, sala de recursos multifuncionais e banheiros, as intervenções contemplam também um projeto paisagístico, que será proposto para o interior da unidade com parquinho infantil e jardim sensorial. O aumento no espaço físico do equipamento é de 30%.

O Programa Infância na Creche, considerado o maior investimento na educação infantil da história da educação do Recife - em torno de R$ 150 milhões - envolve quatro eixos: construção de novas unidades, ampliação de unidades já existentes, creches em parceria com instituições sem fins lucrativos e a construção de unidades em regime de Parceria Público-Privada (PPP). “Não é apenas a gente investir em ter mais vagas, mas fazer uma oferta de qualidade com estrutura diferenciada”, explicou o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.

A estrutura diferencia, segundo o secretário, inclui, por exemplo, atendimento às crianças com deficiência e com transtornos, serviço que está sendo implantando em todas as creches e escolas. “Isso faz toda a diferença para os nossos estudantes no total. Temos mais de 100 mil estudantes na rede do Recife, mas a gente está tendo um olhar muito especial, principalmente para as crianças de até cinco anos de idade”, acrescentou Amancio.

As novas vagas de creches que estão sendo criadas na cidade têm como prioridade as famílias mais vulneráveis. “Como temos um sistema de matrícula diferenciado, criado há dois anos, todas elas são registradas e geram uma fila de espera, toda vez que a gente inaugura uma unidade nova vai àquela fila de espera do bairro e faz a convocação da criança, sempre lembrando que essa fila foi criada por ordem de prioridade, de vulnerabilidade, ou seja, aqueles mais carentes são priorizados nas chamadas para essas novas unidades”, esclareceu.

Antes de devolver o cargo ao prefeito do Recife, o presidente do TJPE fará, nesta segunda-feira, alguns despachos, celebra convênios e outros afazeres de rotina, como nominações de equipamentos. “Vamos, também, adotar a praça ao lado do Fórum Thomaz de Aquino. A gente vai requalificar, deixá-la muito organizada. Será chamada Praça da Justiça Santos Dummont. Amanhã, ao meio-dia, se Deus quiser, o prefeito João retorna, e eu entrego a chave da cidade de volta, com tudo perfeito e funcionando normalmente”, afirmou o desembargador.

Além do secretário Fred Amancio, acompanharam o prefeito em exercício na entrega das obras da Creche Escola Recife Presidente Tancredo Neves o secretário de Governo e Participação Social, Aldemar Santos; a secrertária municipal de Infraestrutura, Danielle Duca; o procurador geral do Recife, Pedro Pontes; o deputado estadual Rodrigo Farias e o vereador Joselito Ferreira, ambos do PSB. .

