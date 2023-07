A- A+

Prefeitos do Jaboatão e Moreno cobram construção da barragem do Engenho Pereira ao Governo de Pernambuco Objetivo das obras é conter enchentes próximas ao Rio Jaboatão

O pedido para a retomada da construção da barragem do Engenho Pereira, que teria entre os objetivos principais conter enchentes próximas ao Rio Jaboatão, foi um dos destaques da edição desta segunda-feira (17) do Folha Política, programa matinal transmitido pela Rádio Folha 96,7 FM. Participaram do matutino os prefeitos do Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros (PL), e de Moreno, Edmilson Cupertino (PP), além do secretário de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco, Almir Cirilo.

Durante o encontro, os prefeitos lembraram que as discussões em torno da barragem iniciaram ainda na década de 1990 e que as obras até foram posteriormente iniciadas, mas acabaram sendo paralisadas em 2014. Ou seja, estão prestes a completar 10 anos de interrupção.

“É uma preocupação muito grande que nós temos em relação ao nosso município. Várias comunidades são afetadas. Grande parte do Rio Jaboatão passa por dentro do nosso município, como as comunidades de Vista Alegre, Malvinas, Sapolândia, Muribeca. Então, são várias áreas alagadas do nosso município que é reflexo do volume de água que vem do Rio Jaboatão”, comentou o prefeito Mano Medeiros.

O prefeito de Moreno também falou sobre as preocupações decorrentes das enchentes. “

É muito preocupante essa questão da barragem, é um sonho da nossa população. A gente sabe que esse Rio Jaboatão, a cada inverno que acontece na nossa cidade, a preocupação é maior ainda”, disse. Cupertino aproveitou, ainda, para destacar que a barragem do Engenho Pereira também atuaria para o abastecimento de água da população do município.

Segundo o prefeito, a falta de água na região é constante, e o calendário pré-estabelecido pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) não estaria sendo cumprido. A situação se agravaria, afirmou o gestor, em regiões de morro, onde a pressão necessária para água chegar às residências não estaria sendo alcançada.

Durante o programa, ancorado pelo radialista Jota Batista e que contou com a participação da jornalista de política da Folha de Pernambuco Betânia Santana, os prefeitos questionaram o secretário de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco, Almir Cirilo, quanto à retomada da construção da barragem.

De acordo com o secretário, o Governo do Estado deve, primeiramente, iniciar as obras ou retomadas de barragens daquelas que já possuem recursos iniciais para a construção, o que não seria o caso da barragem do Engenho Pereira.

Em seguida, a previsão é que as obras cheguem às barragens que podem ter os recursos levantados, caso da barragem Pereira.

“A nossa governadora [Raquel Lyra, PSDB] está plenamente antenada à questão. Há um esforço muito grande do estado em reativar o grande volume de obras que nós tivemos no passado na questão de infraestrutura hídrica, mais ainda essas de controle de enchentes. Então, existe uma estratégia, estamos à cata de recursos, parte da União, parte de outras iniciativas”, disse Cirilo.

Uma das alternativas, apontou o secretário, seria o financiamento com recursos privados.

Confira a edição na íntegra do Folha Política:

