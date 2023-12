A- A+

Prefeitura do Recife define em sorteio com moradores os apartamentos do habitacional Sérgio Loreto Ao todo, 224 famílias serão contempladas com a casa própria

Os beneficiários do conjunto habitacional Sérgio Loreto, no bairro de São José, Centro do Recife, participaram de sorteio, na noite da última quarta-feira (30), promovido pela Secretaria de Habitação do Recife, das 224 unidades habitacionais.

A atividade priorizou idosos e pessoas com deficiência, que foram contempladas com os imóveis nos andares inferiores dos sete blocos do conjunto e manterá o convívio da vizinhança da comunidade de Roque Santeiro, território selecionado pela Prefeitura para os moradores serem contemplados com o habitacional. O equipamento deverá ser entregue até o fim deste ano.

“Agradeço a Deus por realizar o sonho de morar em uma casa decente. Não vejo a hora de colocar as coisas no meu lar. Esperamos muitos anos por isso. Através da equipe da Secretaria da Habitação, quero dar os parabéns à Prefeitura do Recife por essa realização”, declarou o morador Waldomiro Luiz, conhecido na comunidade como Miró.

Com as obras realizadas com recursos do Governo Federal e da Prefeitura do Recife, a gestão do prefeito João Campos (PSB) deu continuidade à execução das obras e concluiu a intervenção, por meio da Autarquia de Urbanização do Recife (URB), neste ano. A Secretaria de Habitação realizou o trabalho técnico social de identificação e cadastro das famílias beneficiadas.

Situada nos Coelhos, a comunidade Roque Santeiro foi o território em vulnerabilidade social selecionado para ser atendido pelo habitacional. Após a mudança das famílias para o Sérgio Loreto, o local vai passar por ações de urbanização da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb).

“Somos testemunhas do empenho pessoal do prefeito João Campos em concluir o Sérgio Loreto. Foi um esforço coletivo, que envolveu SEGOV, SEHAB, URB e Emlub para garantir dignidade às famílias de Roque Santeiro. Estas famílias estavam à décadas em situação de extrema vulnerabilidade, hoje terão uma moradia digna, este é nosso principal objetivo”, salientou o secretário Executivo de Articulação e Políticas Sociais de Habitação do Recife, Felipe Cury.

A mudança das famílias contempladas para o habitacional Sérgio Loreto será arcada pela Prefeitura do Recife. Todo o processo deve levar cerca de 25 dias para ser concluído.

