A- A+

Prefeitura do Recife doa 500 colchões a vítimas das enchentes no RS Foram entregues também 500 kits de higiene pessoal e 500 kits de limpeza

Em solidariedade às vítimas das intensas chuvas que têm afetado o estado do Rio Grande do Sul, o prefeito João Campos, anunciou neste domingo (05) a doação da Prefeitura do Recife de 500 colchões, 500 kits de higiene pessoal e 500 kits de limpeza. O material vai auxiliar as pessoas que estão desabrigadas em Porto Alegre. “Liguei há pouco para o prefeito Sebastião Melo, colocando a nossa cidade à disposição para ajudar naquilo que for necessário. E quero aqui agradecer à Azul Linhas Aéreas, que fará o transporte desse material gratuitamente. O momento é de união”, afirmou João.

O gestor também fez questão de esclarecer que os itens enviados estavam no estoque da PCR e serão repostos imediatamente. Por outro lado, a doação deve servir para amenizar um pouco os desafios enfrentados pelos gaúchos durante esse período emergencial. Mais do que a própria carga remetida em si, a ação solidária demonstra o espírito de colaboração entre os municípios brasileiros diante de desastres naturais.

As fortes chuvas que iniciaram no dia 27 de abril e se intensificaram no dia 29 causaram um imenso estrago em muitos municípios do Rio Grande do Sul. O último relatório da Defesa Civil estadual, emitido às 12h de hoje, aponta que 334 cidades foram impactadas, 16.609 pessoas estão em abrigos, 88.019 estão desalojados. Além disso, 75 óbitos já foram confirmados e 103 estão desaparecidos.

Veja também

Campeonato Brasileiro Palmeiras supera forte calor em Cuiabá, mostra superioridade e volta a ganhar no Brasileirão