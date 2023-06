Prefeitura do Recife lança projeto que incentiva vendas on-line para lojistas do Centro

A- A+

A Prefeitura do Recife lançou, ontem, na sede do Porto Digital, o projeto Marketing do Futuro Recife. A ideia é transformar e profissionalizar a venda on-line dos empreendedores do centro da cidade por meio de uma jornada de capacitação, na qual eles vão aprender, entre outras coisas, a impulsionar as vendas por meio de uma presença digital feita de forma planejada e com estratégia. De acordo com o prefeito João Campos (PSB), a primeira turma vai contar com 50 lojistas.

“Eles vão adquirir competências de marketing digital, todas as habilidades que precisam para fortalecer o comércio e a entrada no ambiente digital, entendendo que a força hoje se dá no figital, que é o físico com o digital. Não adianta ser 100% físico nem 100% digital. É preciso juntar”, explicou o prefeito.

Cada turma terá nove encontros semanais. O conteúdo inclui, entre outros assuntos, pontos-chave de estratégia de marketing digital, fluxos, diagnóstico, planejamento e métricas de monitoramento. Os lojistas também vão aprender na prática como usar o marketplace para vender on-line.

“Como a gente tem o Porto Digital com toda a tecnologia no Bairro do Recife e um comércio muito forte, sobretudo em Santo Antônio e São José, estamos juntando as duas forças para fortalecer o comércio e, com isso, quem sai ganhando é a cidade: economia mais forte, mais empregos e oportunidades”, acrescentou o prefeito.

O projeto nasce a partir do “Manifesto Marketing do Futuro”, do cientista-chefe da TDS Company, Silvio Meira, e da gerente de Operações da LeFil, Rosário Pompeia, que tem como finalidade apresentar e debater as teorias do marketing e as mudanças ocasionadas pelo espaço tridimensional do digital, social e físico. “A gente resolveu ceder a metodologia do Marketing do Futuro pro bono à Prefeitura do Recife. Não tem nenhuma remuneração para a TDS nem para a LeFil”, lembrou Silvio Meira.

Para se inscrever no Marketing do Futuro Recife, o lojista só precisa acessar o portal Conecta Recife e preencher o formulário de inscrição. Na primeira etapa, serão escolhidas empresas apenas dos bairros do Recife, Santo Antônio e São José. Será levado em conta o nível de presença digital dos inscritos e a disponibilidade de participação nas atividades de forma remota e presencial.

O marketing do Futuro é coordenado Empresa Municipal de Informática do Recife (Emprel), pelo Gabinete do Recentro, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e apoio do Sebrae-PE.

Além de Silvio Meira e do prefeito João Campos, estiveram no lançamento do projeto o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena; a gerente de operações da LeFil, Rosário Pompeia; a secretária municipal Joana Florêncio (SDECTI); a chefe do gabinete do Recentro, Ana Paula Vilaça; o presidente da Emprel, Bernardo de Almeida.

