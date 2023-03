A- A+

Prefeitura do Recife marca presença na Conferência da Água das Nações Unidas de 2023 em Nova York Vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão, irá representar a PCR na Conferência

A Prefeitura do Recife será representada pela vice-prefeita da cidade, Isabella de Roldão, na Conferência da Água das Nações Unidas de 2023, realizada em Nova York, que acontece entre os dias 22 e 24 de março. Coordenadora das Relações Internacionais da PCR, Isabella representará o Recife e o Brasil no evento, integrando a comitiva oficial do Itamaraty. A vice-prefeita terá um papel de destaque durante a Conferência.

Convidada pelo ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade, a vice-prefeita irá participar como painelista de duas mesas durante a Conferência: "The Knowledge-Policy-Practice nexus between COP 27, COP 15, the Convention on Wetlands and its Wetland City Accreditation Scheme and Water - Connecting Critical Agendas to Accelerate the achievement of SDG's 6 & 11" e "The Economics of Water: transforming governance to secure a sustainable, just and properous future".

Embaixadora para a América do Sul da Cities Climate Finance Leadership Alliance, coalizão global de entidades dedicadas à Sustentabilidade e ao enfrentamento à crise climática, Isabella terá a oportunidade de debater sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) na Conferência de Nova York.

"A responsabilidade de representar o Recife e o Brasil em uma Conferência tão importante é gigantesca. Na Prefeitura do Recife, trabalhamos integrando todos os ODS's. O ODS 6, que versa sobre a questão da água, é um tema prioritário da nossa gestão por impactar diretamente na vida da população recifense. Temos exemplos práticos na cidade como o projeto em execução do Parque Capibaribe e o Jardins Filtrantes, que será lançado ainda esse mês e que tem o objetivo de ajudar na despoluição do nosso principal rio", afirma.

"No Recife, também temos um Acordo de Cooperação com a DRR, consultoria ligada ao Governo Holandês que é especialista na gestão da água. Eles irão revisar nossos planos de ação para o combate aos deslizamentos e enchentes, que são cada vez mais potencializados devido aos efeitos da mudança do clima. Enfim, queremos apresentar nossa cidade, nossas potencialidades e, com isso, atrair novas parcerias ", continua Isabella.

A Conferência da Água das Nações Unidas de 2023 será dividida em cinco temas principais para os Diálogos Criativos: Água para Saúde; Água para o Desenvolvimento; Água para o Clima, Resiliência e Meio Ambiente; Água para a Cooperação e Água na Década para a Ação.

A vice-prefeita do Recife também irá participar de uma série de encontros durante a estadia em Nova York. Isabella terá uma reunião com a Cônsul Geral do Brasil em Nova York, Maria Nazareth Farani Azevedo. Na ocasião, ainda irá conhecer o Espaço da Mulher Brasileira, que fica no Consulado, e é uma iniciativa contra a violência doméstica e oferece suporte às mulheres brasileiras imigrantes vítimas de violência. O Espaço é o terceiro do tipo no mundo.

