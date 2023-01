A- A+

Prefeitura do Recife vai pedir a Raquel renovação da cessão de servidores Gestão conta com 112 servidores cedidos pelo Governo de Pernambuco

Em resposta ao decreto da governadora Raquel Lyra (PSDB) que determinando a volta de servidores estaduais cedidos, a Prefeitura do Recife informou, por meio de nota, que atualmente conta com 112 servidores cedidos pelo Governo de Pernambuco, dos quais 35 atuam em funções decisórias da administração municipal, a exemplo do alto comando das áreas de Educação, de Finanças e de Saúde.

"A Prefeitura está, neste momento, oficiando as solicitações para a renovação das cessões desses profissionais. A gestão recifense compreende que o governo estadual terá a sensibilidade necessária para garantir que atividades tão essenciais para a cidade não sofram descontinuidade", afirmou.

