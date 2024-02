A- A+

Presente na abertura do Carnaval de Olinda, Raquel Lyra prega reforço na segurança Governadora esteve ao lado do prefeito do município vizinho ao Recife, Professor Lupércio (PSD)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), marcou presença nesta quinta (8) na abertura oficial do carnaval de Olinda. Ao lado do Professor Lupércio (PSD), prefeito do município vizinho ao Recife, e do secretário estadual de Turismo e Lazer, Daniel Coelho, a gestora ressaltou a importância da segurança dos foliões nas festividades que começam nesta noite e seguem até a próxima terça (13).



“Dobramos o quantitativo de policiais militares. Inicialmente eram 2.400, mas garantimos a contratação de 4.800 novos policiais. Já já teremos o concurso da Polícia Civil. Já foi feito o da Polícia Militar. Tenho certeza que a gente vai chegar ao limite do que é possível em Pernambuco para garantir mais segurança para todo mundo”, afirmou.





A governadora também reforçou os pedidos de um carnaval de paz em 2024. “Temos diversos artistas pernambucanos e muitos convidados de fora abrilhantando o nosso Carnaval. Esperamos que o folião possa brincar com tranquilidade, que vá com o coração em paz, junto com a família. O carnaval pernambucano é das famílias pernambucanas. Temos a expectativa que o Galo da Madrugada, que já é um sucesso, será neste ano maior ainda”, completou.



O prefeito de Olinda tamém ressaltou o impacto econômica da festividade na cidade. "Teremos mais de 35 mil empregos diretos e indiretos, além de mais de R$ 400 milhões circulando na cidade. Isso soma ao orçamento das pessoas. Hoje teremos 70 mil pessoas para abertura do Carnaval de Olinda", comemorou Lupércio.

